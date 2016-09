Muerden a niño en guardería; madre los denuncia en Fiscalía

Una madre de familia denunció por omisión de cuidados a la Guardería Delfín Azul, luego de que su hijo fue mordido supuestamente por uno de sus compañeros y que no se le prestó la ayuda médica adecuada.La acusación fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), Zona Norte con el número de expediente 37-2016-0024827 y en la Coordinación de Guarderías Participativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Jessica Mendoza, mamá del menor de dos años, explicó que la agresión ocurrió el lunes y que no fue notificada de inmediato del percance.Dijo que al entregarle al infante le mencionaron que le ocasionaron una mordida en la mano izquierda.“Cuando le vi la mordida me asusté mucho, la tenía muy inflamada, salimos de ahí y nos fuimos con su pediatra de cabecera y me dijo que la herida estaba infectada”, recordó.El médico afirmó que no le lavaron la herida y que tampoco le suministraron ningún medicamento desinflamatorio o para el dolor.Ella ahora solicita que le muestren los videos del día del incidente para saber lo que verdaderamente sucedió.En la entrevista denunció que Alma Torres, coordinadora de guarderías, le aseguró que sí podría observar las grabaciones y determinar si hubo omisión, sin embargo a la hora de acudir al lugar del incidente se negó a mostrarlos.La estancia está ubicada en la avenida Manuel Gómez Morín y tiene una población aproximada a los 190 infantes.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.