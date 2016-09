Sancionarán por omitir nuevo horario de kínder

Cargando

Habrá sanciones administrativas para docentes y directivos que se resistan a extender el horario en preescolar, así lo informó ayer Ismael Baca Esparza, encargado administrativo de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD).Esto va desde el descuento de horas no laboradas hasta llamados de atención a quienes no acaten la nueva disposición.Pero el llamado de la autoridad no ha tenido impacto en algunos planteles, tal es el caso del Jardín de Niños Rosaura Zapata, ubicado en el fraccionamiento Ciudad Moderna etapa dos.Ahí un par de madres de familia dieron a conocer su inconformidad ya que ellos quieren que sus hijos estén en las aulas las cuatro horas, tal como lo estableció Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).“Son cuatro horas las que las maestras trabajan y se quejan, a mí no me parece que no quieran trabajar una hora más”, dijo una de las madres quien prefirió omitir su nombre ya que teme represalias contra su hijo que estudia en dicha institución.Destacó que desde que inició el ciclo escolar se les notificó que la salida sería a las 13:00 horas pero a partir de ayer les avisaron que el horario volvería a ser de 09:00 a mediodía.Este kínder está ubicado entre las calles Osa Mayor y Eclipse Poniente.Se solicitó hablar con la directora de la institución misma que se negó a dar una postura al respecto.También se intentó contactar a Azucena Guaderrama, coordinadora de Preescolar, para saber cuántos jardines de niños no han adoptado la extensión de la jornada educativa pero no dio a conocer la información.Las educadoras afirmaron que no consideran bueno incrementar esta jornada, ya que en la hora y media que ellas se quedaban en las aulas la utilizaban para evaluar y programas nuevas actividades en beneficio de los infantes.Se prevé que durante los siguientes días continúen las manifestaciones de parte del personal docente.Ya que la tarde del jueves encabezaron una protesta en el puente internacional Santa Fé, ya que consideran esta modificación como un impacto a la educación.Según el Atlas Educativo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la ciudad hay 41 mil 400 estudiantes de este nivel en 431 planteles distribuidos en diversos puntos de la localidad.