Toman clases entre lagunas

Cargando

Alumnos de varias escuelas de nivel básico sufren los estragos de las lluvias de días pasados, al enfrentar encharcamientos en patios y accesos, además de la proliferación de moscos y sapos.Las autoridades de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD), contabilizaron cinco escuelas con diversas afectaciones a causa de las precipitaciones.Un caso es el de la primaria Abraham Lincoln, en la colonia Lucio Cabañas, donde una enorme laguna cubre el área de las canchas de futbol, mientras que en calles aledañas el lodo vuelve casi imposible ingresar al plantel.Aun así las clases no se han suspendido, pero ha obligado a los docentes a estar más pendientes del alumnado para evitar que vayan a jugar a la zona inundada y sufran algún accidente, se dio a conocer.Roberto Carrillo, director de la institución, explicó que cada temporada de lluvia ocurre lo mismo y que ayer solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos para que acudiera personal con motobombas para desalojar el área.“Ya mandamos unas fotografías para que vean en qué condiciones estamos y el mayor pendiente es que uno de los niños se vaya a caer a la laguna”, refirió el directivo.En algunos de los encharcamientos se observaron capas de lama y reproducción de mosquitos y sapos.“Tenemos miedo que uno de esos moscos tenga un virus y vaya a contagiar a uno de los menores, tratamos de alejarlos del acumulamiento de agua, pero son muchos y se las ingenian para hacer travesuras”, señaló Carrillo.Además del inconveniente en el patio de la escuela, las calles Arturo Gámiz y 18 de Mayo, que colindan con el plantel, se encuentran saturadas de lodo y eso ocasiona que algunos padres opten por no llevar a sus hijos.Carrillo dijo que varios infantes se han caído en el lodo, por lo que han dejado a voluntad de los padres la asistencia a clases. “No hay por dónde pasar, la gente se resbala y pueden darse un mal golpe”, argumentó.Comentó que algunos de los salones se gotearon pero el daño no fue mayor y que lo imperante es desalojar el agua estancada.El docente dijo que esa es una de las pocas zonas en donde los menores pueden jugar a la hora del recreo y se encuentra repleta de agua.“Cada año es igual y andar detrás de los alumnos porque se aferran a querer a jugar ahí y en cualquier mal paso puede pasar algo de cuidado”, puntualizó.También el Centro Escolar Revolución, ubicado en la colonia Chaveña, se presentó el problema del desprendimiento del enjarre.Nidia Adriana Meza Cruz, directora, indicó que las autoridades de Educación ya realizaron un recorrido y conocieron los daños, por lo que esperan que en los próximos días les puedan hacer llegar un recurso económico para rehabilitar el edificio, que data de 1939 y son pocas las veces que se le ha dado mantenimiento.“Nosotros solamente buscamos el recurso, la mano de obra la tenemos asegurada con los padres de familia, ellos siempre nos apoyan mucho”, expresó la encargada de la institución.Por otro lado las autoridades de la Secyd dieron a conocer que otros inmuebles afectados con el temporal fueron el Jardín de Niños Cuauhtémoc, ubicado en la colonia Las Quintas, la primaria Mariano Matamoros de dicha colonia y Francisco I. Madero, colonia Chaveña.Informaron que de no tenerse precipitaciones el próximo lunes se regularizarán las clases en nivel básico. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.