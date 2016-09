Eventos casi simultáneos trastocarán tráfico vial

La realización casi simultánea de tres eventos masivos como el homenaje a Juan Gabriel, una marcha pro familia tradicional y una misa binacional por los migrantes provocará embotellamientos al norte de la ciudad.Ante ello, autoridades municipales alertaron a la ciudadanía a tomar vías alternas para llegar sin contratiempos a sus destinos.A las cuatro de la tarde el Frente Nacional por la Familia, apoyado por la Iglesia católica, partirá de la Plaza de San Lorenzo para exigir al Gobierno la protección del matrimonio entre el hombre y una mujer, además de defender el derecho a educar a sus hijos.El evento se organizó luego de que el presidente de México anunciara la legalización de la unión entre personas del mismo sexo.El Frente convocó a la marcha, dice que la reforma pretende “que tus niños puedan tener relaciones sexuales con adultos sin impedirlo” y “vestir a tus niños del sexo opuesto para que elijan su sexo, publicaron en un desplegado en diferentes medios.El contingente llegará a “El Punto” donde se realizará una misa binacional por los migrantes.En otros puntos, por el homenaje a Juan Gabriel en la que fue su casa en la avenida 16 de Septiembre, se cerrarán vialidades cercanas dado la afluencia de visitantes que las autoridades esperan, pero la llegada de la cenizas del artista por el puente de la Lerdo, también provocará congestionamiento vial.Mientras unos disparaban las cámaras de sus teléfonos frente a los cientos de mensajes, rosas y veladoras dispuestos a los pies de la casa de Juan Gabriel, otros se aseguraban de que ningún detalle se quedara fuera para recibir ahí. Hoy, las cenizas del cantautor más querido por esta frontera llegarán.A un día del homenaje que la ciudadanía juarense le hará a su divo, decenas de admiradores continuaban llegando a contemplar la vivienda ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre y distintas cuadrillas trabajaban a toda marcha en esa y otras zonas aledañas.En algunas calles, por ejemplo, algunos empleados colocaban parches de asfalto para cubrir los desperfectos del camino mientras personal de Parques y Jardines del Municipio podaba los arbustos que decoran el patio frontal de la propiedad.Los trabajadores de Limpia barrían las ligeras capas de polvo que las últimas lluvias habían dejado en el pavimento y familias enteras llegaban a tomarse fotografías o a esperar aparecer a cuadro en las cámaras de aquellos periodistas extranjeros que desde hace tiempo aseguraron sus lugares e instalaron sus centros de operaciones a lo largo de la avenida.A los vendedores no se les fue la oportunidad de ofrecer banderines que llevaban impreso el rostro de Juan Gabriel. Tampoco la de intentar que les compraran imágenes colocadas sobre un paspartú negro de cartón, las del mural que el artista juarense Arturo Damasco pintó el año pasado en honor al “divo”.Pocos dejaron de ver las mangueras de luces con que estaban envueltos los ocho árboles que rodean el frente de la monumental casa y muchos continuaban preguntándose si podrían quedarse a dormir sobre la banqueta.“Ya falta un día para este gran evento y desde ahorita les digo que cuando empiece me voy a quedar a verlo toda la noche”, amenazaba una mujer que, cinco días después del fallecimiento, lamentaba profundamente que el cuerpo de su ídolo haya sido incinerado y no presentado aquí en el ataúd.Mientras todo esto sucedía, un equipo de personas instalaba el escenario en el que habrá de presentarse el tributo musical por la noche.A 22 kilómetros hacia el sur, otros pegaban en el Umbral del Milenio, la estructura que recibe a los visitantes que viajan por la carretera 45, dos moños negros que el Gobierno municipal ordenó colocar para expresarles a los que recién llegan que la ciudad está de luto. (Con información de Fernando Aguilar)

