Rinden homenaje póstumo a subdirector de Tránsito

Cargando

Autoridades municipales rindieron un homenaje ayer por la mañana en memoria del subdirector de Tránsito, Sergio Enrique Nogueira Monreal, quien falleció el miércoles de un paro cardiaco.El acto protocolario de cuerpo presente tuvo lugar a las 08:00 horas del jueves en el estacionamiento de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), con el pase de lista y una salva de fusilería.En la guardia de honor estuvo presente el alcalde Javier González Mocken, quien acompañó a los familiares del funcionario fallecido.Directores, regidores, y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como de vialidad, acudieron a la guardia.El reporte médico indica que Nogueira Monreal sufrió un preinfarto la mañana del martes, por lo que fue canalizado a una clínica y ahí permaneció un día completo en revisión.El presidente municipal recordó a Nogueira Monreal como un amigo cercano y un buen funcionario, quien además fungió como su jefe de escoltas.De acuerdo con el alcalde, Nogueira Monreal participó directamente en las acciones que se llevaron a cabo el sábado pasado durante la finalización del Festival Internacional Chihuahua.En ese momento, el funcionario ya presentaba problemas de salud, sin embargo, aún acudió a laborar el lunes por la mañana, mientras que a medio día acudió al hospital Poliplaza donde permaneció internado.El alcalde recordó su juventud junto al funcionario, quien indicó, lo conoció en la universidad cuando éste era un alumno deportista que junto a otros jóvenes representó al país en la República Popular China, donde obtuvieron un campeonato.“Ese era Sergio, un muchacho entregado en lo que hacía, quien prometió junto a sus compañeros traerse el triunfo. No lo había visto hasta que inició esta administración y tuve la oportunidad de ser asignado por el presidente con licencia, quien me lo encargó y me encargó a mí”, expresó.Antes de concluir las honras fúnebres, el alcalde entregó a la familia la camisola y el escudo del funcionario.“Este amigo se nos va, y lo recordaremos por siempre. Sergio te admiramos siempre por tu trabajo, te quisimos como amigo porque te ganaste el cariño de nosotros y te ganaste el respeto de todos nosotros. Mis condolencias a su madre, sus hijas y hermanas, decirles que estará siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Descanse en paz”, puntualizó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.