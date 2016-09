Asesinan aquí a 8 en 13 horas

Durante 12 horas Ciudad Juárez registró 8 homicidios que elevaron la cifra de asesinatos a 58 en agosto y 3 más en el primer día de septiembre, según el conteo oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).Las víctimas fueron comerciantes, trabajadores de talleres, y clientes de bares y agencias automotrices que fueron ejecutados en presencia de familiares, amigos y testigos.El alcalde Javier González Mocken, atribuyó el incremento de las ejecuciones a la presencia de una tercera célula criminal que se disputa el control del tráfico de drogas en esta frontera, la cual ha tenido disputas con los dos cárteles que dominan esta plaza.“Son tres células que están siendo localizadas por los cuerpos de inteligencia para ser detenidos. Son grupos que vienen de fuera y están enfrentados con los grupos de aquí que están buscando posicionarse en la plaza”, dijo el edil.El presidente municipal no precisó de dónde provienen los sicarios foráneos, pero investigaciones basadas en detenciones de la Policía Estatal y Policía Municipal indican que proceden de estados como Guadalajara y Michoacán.Reportes en balística forense de la FGE destacan que en cuatro de los crímenes recientes, que cobraron la vida de seis víctimas, se realizaron 26 disparos: 19 de calibre .9 milímetros y 7 más de calibre .40.El número de homicidios alcanzó los 305 en lo que va del año, con un alza en los niveles de violencia que no se registraba aquí desde hace cuatro años.De acuerdo con un comparativo de archivos periodísticos con base en datos oficiales en mayo del 2012 se dieron 74 ejecuciones, el número más alto considerado hasta la fecha, siguiéndole los 58 que se documentaron en agosto del 2016.César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal, dijo que en los últimos meses se ha detenido a varios menores de edad cometiendo crímenes de alto impacto y en posesión de fusiles de asalto.“La situación es de que se encuentran unos grupos queriendo desestabilizar la ciudad y se andan peleando los puntos de droga. En donde los menores están involucrados con temas de alto impacto”, dijo.Refirió que constantemente se cambian las estrategias de seguridad para combatir la incidencia delictiva, teniendo en esta ocasión, el apoyo directo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).“Estamos en coordinación en una mesa de trabajo con todas las autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluido la Sedena, donde vamos a lograr resultados muy importantes en los próximos días”, dijo el jefe policiaco.En el mes que recién concluyó destacó que varias ejecuciones se cometieron en espacios públicos, frente a familiares que presenciaron el asesinato de sus seres queridos.El alza de ejecuciones desde julio y aún en agosto creció a un promedio de dos homicidios diarios, cuando en otros meses era de un asesinato por día, de acuerdo con el análisis de las cifras oficiales.El conteo refiere que en enero se cometieron 32 asesinatos, 24 en febrero, 28 en marzo, 32 en abril, 38 en mayo, 38 en junio, 52 julio, 58 en agosto, y 3 en lo que va de septiembre, para un total de 305 homicidios.Cronología de homicidiosA las 02:46 horas del jueves dos hombres fueron asesinados y uno más resultó con heridas de arma de fuego dentro de un bar del Pronaf, a unos metros de las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).Los primeros homicidios de septiembre tuvieron lugar en el negocio denominado El Museo, que se ubica en el cruce de las avenidas Lincoln y Hermanos Escobar, cuyo dueño fue asesinado hace dos meses, indican archivos periodísticos.Ambas víctimas contaban con antecedentes penales por delitos de drogas y habían sido deportados de Estados Unidos a Ciudad Juárez, de acuerdo con datos oficiales.La Fiscalía General del Estado identificó a Darío Rentería Morales de 38 años, que contaba con un historial de delitos contra la salud de 1999 y repatriado a esta frontera en el año 2011, mientras que Mario Rentería Santillán de 41 años, había sido detenido por agentes de la DEA en el 2015.Las víctimas recibieron 13 disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, según el reporte de peritos en balística forense de la FGE.En el lugar trascendió que los dos varones trataron de escapar por la puerta de emergencia de dicho bar, pero fueron alcanzados por los pistoleros y los acribillaron.El hombre que resultó lesionado optó por retirarse en su vehículo BMW ya que no requirió atención médica, al presentar sólo un rozón de bala que no ponía en riesgo su vida, dijeron testigos del ataque.Alrededor de las 18:00 horas del miércoles un cliente que se encontraba en la agencias de autos Ford Alden Juárez ubicada en las avenidas Paseo Triunfo de la República y Plutarco Elías Calles fue ejecutado por dos sujetos que le dieron varios disparos por la espalda.La víctima fue identificada como César Antonio Torres Muro, de 26 años, quien recibió seis disparos de calibre 9 milímetros. Su cuerpo quedó sentado en un sillón aparentemente con un disparo en la cabeza. Vestía un pantalón azul, playera negra y tenis rojos.A las 18:21 horas dos hombres fueron ejecutados dentro de un taller ubicado en las calles Ruanda y Costa de Marfil del fraccionamiento Parque Industrial Zaragoza por tres sujetos armados que irrumpieron en la propiedad y les realizaron varios disparos.Las víctimas permanecen como masculinos no identificados de una edad aproximada entre 35 a 40 años y de 45 a 50.En la escena del crimen peritos en balística forense solo contabilizaron dos casquillos percutidos de arma de fuego calibre .40 milímetros, así como varios fragmentos de proyectiles.A las 13:56 horas un hombre de 19 años falleció en el Hospital General luego de haber sido internado desde el 28 de agosto por heridas de arma de fuego.Sergio Armando Pérez Videles había sido baleado el fin de semana en la colonia Tierra Nueva, pero el miércoles el Ministerio Público constató su deceso en la cama del hospital.A las 13:06 horas un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego la tarde del miércoles en la colonia El Campanario, al sur de la ciudad.La víctima fue identificada como Gerardo Valencia Torres de 58 años, asesinado en una tienda de abarrotes denominada El Campanario, ubicada en el cruce de Paseo de los Compositores y calle Joaquín Pardavé.En el lugar se contabilizaron cinco casquillos percutidos de arma de fuego calibre .40.El último de los homicdios se registró a las 3:00 de la tarde del jueves en la colonia Horizontes del Sur.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.