Impiden maestros cobro en cruce internacional

Decenas de maestras de educación preescolar realizaron ayer por la tarde una marcha desde el Monumento a Juárez hasta el Puente Santa Fe de la avenida Juárez para protestar por la hora adicional de labores.Las docentes se colocaron en el cruce internacional y permitieron el paso de vehículos hacia El Paso, sin que hicieran el pago correspondiente de peaje.“El propósito es manifestarnos en contra de la hora adicional de la reforma educativa”, expresó la maestra Gema Romano.Dijo que esa hora la utilizan las maestras para hacer evaluaciones, arreglar el salón, cambiar la decoración, entrevistarse con los padres de familia, crear en equipo algunas actividades como las nuevas estrategias globales y actividades para propiciar el aprendizaje de los niños y la integración de los papás.“Ya no vamos a tener esa hora para la organización y vamos a tener que trabajarla con los niños y no tenemos las condiciones adecuadas”, comentó.Dijo que de acuerdo a la reforma educativa debe tener tecnología y uso de aulas múltiples y de Internet.“Esto no es cierto, yo trabajo en una escuela de la periferia y no hay Internet, pero también tengo compañeras que trabajan en jardines de niño de la zona Centro de la ciudad y tampoco tienen Internet”, expresó.Agregó que tendrán que llevarse trabajo a la casa, lo cual no hace el médico porque no se lleva un enfermo a su casa ni el arquitecto porque no se lleva un pedazo de la casa que está construyendo.Agregó que las actividades de protesta se ha sumado inspectoras de nivel preescolar.

