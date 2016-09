Se desborda pozo de absorción e incomunica a fraccionamiento

Los vecinos del fraccionamiento Las Cañadas se encuentran incomunicados debido al desborde que se generó en un pozo de absorción de la zona.Algunos de los residentes refirieron que hace algunos meses esa infraestructura fue rehabilitada pero desde que comenzó a llover presentaron el problema de acumulamiento y desbordamiento de agua que no permite el ingreso de vehículos pequeños.Este pozo de captación está ubicado en el cruce de la calle La Cañada y Ejido Porvenir.Amando Armenta, narró que lleva más de 15 años de residir en el lugar y desde las primeras precipitaciones comenzó el problema.Él cuenta con una pequeña tienda de abarrotes, en donde tuvo que colocar tres escalones y una pequeña barda para evitar que su hogar tuviera afectaciones.“Igual y las casas ya están todas remojadas y el año pasado el agua se llevó una casa y pues nadie viene a resolver el verdadero problema”, lamentó el lugareño.Este fraccionamiento está ubicado al oriente de la ciudad, en donde se acumula una gran cantidad de agua que proviene del Libramiento.Pero la diversión que encontraron los menores preocupa a los padres de familia, ya que desde el pasado martes utilizaron el encharcamiento como alberca.Algunos solamente se mojaban los pies y otro más ejecutaban clavados en el acumulamiento.“Esos niños se van a enfermar porque esa agua está bien sucia, trae basura y en el dique había hasta perros muertos”, expresó el vecino.También narró que antes de que arreciera la lluvia algunas personas destaparon las coladeras para tratar que la inundación bajara.“Esto peor que hagan esto porque luego en vez de irse el agua se regresa lo del drenaje y el olor es muy feo”, recordó.Dijo que cada vez que ocurre esto se ponen en contacto con Protección Civil, mismos que solamente mandan personal con motobombas para descongestionar el dique pero que no solucionan el problema de fondo.En la zona las familias que colindan con el dique están atrapadas porque el agua no permite el acceso de vehículos, temen que si vuelve a llover sus viviendas se inunden.Metros más adelante se encuentra la primaria Enrique Quezada, en lo más bajo de la colonia y por consecuencia otra de las zonas con saturación de agua.El entrevistado refirió que hoy no llevará a su hijo a la escuela porque no puede pasar ya que la calle La Cañada es la única vialidad que lleva al plantel.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.