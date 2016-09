Trazos dan otra oportunidad a la Mariscal

Poco a poco, los minuciosos trazos de algunos artistas de la ciudad le dan una nueva oportunidad a la Ignacio Mariscal, una calle que pasa por una zona que antaño muchos observadores consideraban un epicentro de las drogas, la prostitución, el abandono y el olvido.Ese es, por ejemplo, el sentir de Yolanda Palacio Lozano, la encargada de Antojitos La Negrita, un local de comida ubicado sobre esa calle que antes, expone la mujer, destacaba por la sensación de miedo que producía en quien la atravesara.“Simplemente cuando uno se bajaba de la ruta veía que estaba feo”, recuerda. “Todo lodoso, todo triste, ya muerto. Ahorita ya le dieron vida, color, mucha vida. Me quedé impresionada. Yo soy de Durango y ahora que regresé, me gustó. Son unos artistas. Simplemente el mural de Tin-Tan”.Desde el 15 de agosto, estos artistas elaboran ese y otros cuatro murales que, han dicho, serán un punto de reunión a lo largo de la plaza que las autoridades preveían inaugurar hoy, pero que entregarán en otra fecha para priorizar los eventos contemplados una vez que las cenizas de Juan Gabriel lleguen a esta frontera el sábado.Mientras ellos le permiten volver a brillar, la calle Mariscal les da a los autores la oportunidad de mostrar su trabajo en un espacio antiguo, donde su obra es más visible incluso a los ojos de visitantes foráneos.Ellos son Luis Medrano, Elel Parra, Óscar Gómez, Corina Hernández, Ámbar Xitlali Treviño, Alejandro Cruz, Iván Chávez y Benito Mendoza.Los últimos tres pertenecen al colectivo Calavera y los otros seis forman parte del Taller Local 8.Juntos han encontrado una oportunidad de sacarle provecho al muro en el que por ahora plasman el rostro de Germán Valdés ‘Tin-Tan’ en dos jornadas de trabajo, la primera desde las siete de la mañana hasta la 1:30 de la tarde y la otra desde las seis de la tarde hasta las 11:30.“La zona duró mucho tiempo muerta y ahora resurge un poco”, comenta Benito Mendoza, integrante de Calavera. “Creíamos que necesitábamos tener obra en el Centro por el hecho de que es un espacio que visita mucha gente y un referente de Juárez. Ha sido bueno e interesante, pero ha sido notable el cansancio”.El desgaste físico, coincide Xitlali Treviño, ha sido lo más duro, sobre todo porque pintar a esa gran escala les exige estirarse para alcanzar a aplicar el color con los rodillos, pararse sobre botes o sobre cualquier cosa y subir a los andamios para llegar a las partes altas de la pared.Todos los días, incluso los domingos con tal de terminar pronto, los artistas llegan a la calle Mariscal y sacan las siete pinturas base del museo de Tin-Tan, donde también guardan las brochas, los pinceles y los rodillos.A partir de los colores base, sostiene Xitlali, la gama de posibilidades se extiende cuando hacen mezclas con la que logran obtener todas las tonalidades necesarias para el trabajo.En los últimos días, la lluvia ha constituido una limitación muy grande porque los autores no pueden trabajar en esas condiciones por su propia seguridad, pero pintan a toda marcha porque quieren entregar los murales lo más pronto posible.

