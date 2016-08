Exponen aquí claroscuros de administración

Al rendir hoy su IV Informe de Gobierno el presidente Enrique Peña Nieto, líderes de opinión exponen los claroscuros sobre lo que el mandatario ha hecho por Ciudad Juárez.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) señaló que de las 22 iniciativas presentadas a través de la Mesa Interinstitucional a la fecha sólo ha caminado otorgar a Juárez el peaje de los cruces internacionales. “Falta mucho sobre todo en infraestructura y asignación de recursos. Juárez sigue sin recibir lo que merece”, comentó.Sánchez Mejorada mencionó que un aspecto positivo a destacar fue la disponibilidad por parte del Gobierno Federal a la instalación de la Mesa Interinstitucional. “Hay que reconocer esa parte, aunque en los temas no hemos progresado mucho”, refirió.La Mesa Interinstitucional que iba a presidir el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, ha sido una evidente farsa, dice Hernán Ortiz Quintana, director del organismo Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap).Esta Mesa que se estableció hace dos años pone en evidencia el tipo de farsa con que se llevó la administración federal, agrega. Vino el presidente, se comprometió a una forma de trabajo, no cumplió nada y eso habla con bastante claridad de cuál es el resultado de su gestión, dice.Alejandro Ramírez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) mencionó que está por concluir también la administración estatal y el Centro de Convenciones sigue estancado.Comentó que en los meses recientes se ha visto una mejora en la economía, lo que se refleja con abundancia en empleo, crecimiento en ventas y llegada de nuevas inversiones.Consideró que en algunos asuntos el titular del Ejecutivo no ha dado prontas soluciones, como los conflictos magisteriales que se han desarrollado al interior del país y que frenan al comercio.Gilberto Contreras, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo que los recortes presupuestales han afectado considerablemente a la ciudad, ya que detienen la etiquetación de fondos para obras, lo que perjudica al sector. “Y vienen más ajustes todavía. No sabemos qué va a pasar ni cómo vendrá la última parte del mandato”, expresó.El titular de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Jorge Bermúdez Espinosa, anotó que el presidente de la República enfrenta actualmente el costo político de poner en marcha las reformas.“Los beneficios probablemente se vean hasta dentro de seis años y a Peña Nieto le toca pagar los pagos rotos mientras llegan los cambios”, reseñó.El principal reto del presidente es la definición de quién lo acompañará en el tercer y último tramo de su mandato, además de asumir que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe ser renegociado.“Debe generar certidumbre en la política interna y sobre cuál será la relación con Estados Unidos, gane quien gane”, dijo Regina Santiago Núñez, catedrática de la Universidad Iberoamericana y coordinadora del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (OMCIM).“El presidente debe aprovechar para realizar un relanzamiento de su Gobierno que ofrezca certidumbre para todos”, expuso Santiago Núñez.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.