Encuentro desata la indignación de fronterizos

La reunión del presidente Enrique Peña Nieto con el candidato republicano Donald Trump desató ayer la indignación de los fronterizos.Empresarios, investigadores, politólogos, mismos políticos y hasta jueces rechazaron que se haya invitado a una persona que ha agredido a los mexicanos y que busca poner una barrera que impactaría la comunidad fronteriza de Juárez- El Paso, Texas.“Me parece un error político porque de alguna manera se le está abriendo la puerta a una persona que ha insultado al país”, dijo Rodolfo Rubio Salas, doctor en Geografía Demográfica.Señaló que de por sí el presidente de la República está en un escenario político de muy baja calificación y esto lo va seguir golpeando.Rubio dijo que se ha roto un escenario que funcionaba antes, en el que una vez de que el presidente de Estados Unidos había ganado las elecciones y se entrevistaba con el mandatario mexicano inclusive antes de tomar posesión, como un presidente electo.“Se habla de la construcción de un muro cuando no se sabe ni siquiera si el candidato va ganar o no; creen que adelantándose a los hechos pueden de alguna manera negociar la posibilidad de una relación diferente entre los dos países”, expresó.El politólogo, Abraham Paniagua dijo que “me parece que la posición del gobierno mexicano debió haber sido el exigir la no construcción de un muro y que el presidente debió de ser más enérgico en rechazarla.Criticó que no hubo un llamado enérgico a Donald Trump para que pidiera disculpas a los mexicanos. “En un escenario diplomático, internacional, el presidente de México no generó la fortaleza necesaria que requiere un líder frente a un candidato, no es el presidente electo ni el ganador de unas elecciones”, expresó.Agregó que más tarde estando Trump en Phoenix en su discurso aseguró que el muro lo iba a pagar México, lo cual dijo le parece una total falta de respeto diplomático con el presidente.Carlos Marentes, presidente y fundador de Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos de El Paso (CTAFEP), dijo que “La invitación es una grave ofensa de parte del gobierno mexicano”.“Trump nos ha ofendido, insultado, calumniado, se ha burlado de nosotros los mexicanos y nos ha agredido verbalmente, nos ha lanzado a las fuerzas de extremistas y supremacistas más racistas y violentas, y para agregar a esta lista de agravios, el criminal gobierno de Peña Nieto lo invita a México”, dijo.“Trump no es presidente, gracias a Dios, así que el mal gobierno mexicano no tiene porque invitarlo”, agregó.En tanto Jacinta Ma, directora de políticas y la promoción en el Fondo Nacional de Acción del Foro de Inmigración, dijo que “Todos estamos de acuerdo que tener políticas de seguridad fronteriza es importante.¿Qué propone Donald Trump más allá de una pared a la que la mayoría de los estadounidenses se oponen?”, cuestionó Ma.“Necesitamos detalles acerca de todos los aspectos del plan de inmigración de Trump. Primero y ante todo, seguimos sin escuchar nada específico con respecto a la forma de abordar a los inmigrantes que viven en los EU sin autorización”, sostuvo.Aunque el diálogo entre Trump y Peña no fueron externadas públicamente, Ma subraya el hecho del desconocimiento de un planteamiento al respecto del candidato RepublicanoComo una mera estrategia política y una postura “tibia” por parte de Peña Nieto, calificaron representantes de la iniciativa privada y analistas la visita de Trump a México.José Contreras, vicepresidente de asuntos internacionales de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló que el candidato republicano vio la oportunidad de tener nuevamente la atención de los reflectores y lo hizo a costa de los mexicanos.“El presidente tenía que hacerle ver que no somos los violadores ni los delincuentes, como nos ha calificado. Que somos un país de emprendedores y solidario”, enfatizó.Ni siquiera hubo un reclamo contundente por parte del presidente de México, agregó José Contreras.Alejandro Sandoval Murillo, economista de la firma Sólo Negocios, indicó que era la oportunidad para esclarecer varios tópicos, como detener el flujo de remesas. “Este personaje (Trump) no ha dado argumentos sólidos de sus objetivos y propuestas. Era el momento de cuestionar por qué y cómo piensa hacerlo”, expreso.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) opinó que en política todo puede esperarse, pero aun así la invitación fue incongruente.En ello coincidió Alejandro Ramírez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y reiteró que no puede ser bienvenido alguien que se dedicó a desprestigiar a los mexicanos.“Sin duda es un error del presidente de México”, dijo Verónica Escobar, juez del Condado de El Paso.“El hecho de que Peña Nieto haya recibido a Trump como a un mandatario lo legitima, ya que Trump no es un mandatario, es sólo un candidato, además de que yo como mexicana en Estados Unidos me siento ofendida, y esto es más allá de las preferencias políticas”, expresó.“Es un error que el presidente de México haya recibido a Trump después de la clara postura de insultos al pueblo mexicano”, sostuvo.David Stout, comisionado del Distrito 2 del Condado de El Paso, se mostró sorprendido por la fugaz visita de Trump a México.“Me sorprendió muchísimo ya que Donald Trump ha sido una voz muy negativa cuando habla de los mexicanos. No es un secreto que no los quiere y me sorprende que el presidente (Enrique) Peña Nieto haya invitado a una persona que no sea el presidente electo”, dijo.“No sé si pretende cambiar la opinión de los mexicanos con una visita breve a México. No entiendo”, agregó el comisionado.“Estoy completamente sorprendida… Yo creo que Donald Trump está viendo cómo poder solucionar o darle un toque diferente a los comentarios que ha hecho y, para él, esta invitación fue buena, afirmó Lily Limón, representante del Distrito 7 de El Paso.En tanto Bárbara Pérez, exrepresentante del Cabildo de El Paso, sostuvo que las intenciones de Trump pueden tener otras motivaciones.“Trump decidió hacer una visita corta y con poco tiempo de anticipación para evitar que hubiera demostraciones organizadas en su contra en México”, dijo Pérez, ahora juez de paz.“Yo creo que los mexicanos merecían una disculpa, pero Trump no sabe pedir perdón, su intención sin duda fue tratar de ganar votos entre los mexicoamericanos”, apuntó la ex funcionaria. (Salvador Castro / Cinthya Ávila / El Diario / Con información de Diego Murcia / Roberto Carrillo / El Diario de El Paso)