Desmantelan banda de sicarios liderada por menor

Una presunta célula de seis sicarios liderados por un menor de 14 años, fue desmantelada por la Fiscalía General del Estado (FGE), a quienes se les atribuye al menos cinco homicidios recientes.Los detenidos dijeron pertenecer a “La Línea” y fueron consignados ante un juez de Control del fuero común por los delitos de homicidio y contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana, para después turnarlos a la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos portación ilegal de arma de fuego, dijo el fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás.El fiscal refirió que a esta célula se le investiga por su presunta participación en varios homicidios ocurridos en la ciudad en los últimos días, la cual se dedicaba a eliminar a grupos contrarios del suroriente de la ciudad, presuntamente distribuidores de droga.“Se logró detener una célula de sicarios integrada por seis sujetos. A ellos se les aseguró un arsenal. Lo sobresaliente, es que ésta célula de la delincuencia organizada era liderada por un joven de 14 años de edad, que ya fue detenido”, refirió.El arresto lo efectuaron elementos de la Fiscalía General del Estado adscritos a la Policía Estatal Única, División Reacción, en dos distintas intervenciones en la colonia Las Montañas.Los detenidos son Jonathan C. C., de 14, presunto líder de la banda de sicarios; Moisés David Ch. E., de 15, Miguel Ángel H. G., de 17, Ricardo R. L., de 18, Jonathan Eduardo M. A., de 19; y Braulio Raúl O.C., de 20 años.A ellos se les aseguraron tres armas largas de calibre 7.62 x 39; un arma larga de calibre .223 de las conocidas como AR-15; un arma corta, calibre .45, otra calibre 40; 420 cartuchos útiles de los calibres 7.62 x 39 para “cuerno de chivo”, .223, .40 y .45; cinco máscaras de color negro y dos teléfonos celulares.Las armas de fuego serán analizadas en el laboratorio de balística forense para determinar si han sido utilizadas en algún homicidio, se dio a conocer.“Han participado en por lo menos cinco homicidios, por lo que se les va a judicializar, entre ellos, vendedores de cristal. Se les investigará su participación en otros homicidios”, dijo el fiscal.Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) indican que en la última semana han detenido a 14 personas, entre ellos dos mujeres y un menor de edad, en posesión de fusiles de asalto, armas cortas y cientos de cartuchos útiles.Las investigaciones en esos casos arrojan que se trata de presuntos sicarios que se preparaban para cometer ejecuciones. La edad de los arrestados va de los 18 a los 30 años.Los homicidios por lo que se investiga a los presuntos sicarios son los ocurridos el pasado 12 de julio de este año, en el cruce de las calle Chochomeño y Chumacas, en la colonia Águilas de Zaragoza. La victima respondía al nombre de Efraín Rafael Ramírez Flores.El 17 de julio 2016, en el cruce de las calles Ejido Villaluz y Ejido Jesús Carranza, en la colonia El Papalote. La víctima hasta el momento está como no identificada.El homicidio registrado el 20 de julio 2016, en el cruce de las calles Ixcoatl y Musgo, en la colonia Ampliación Aeropuerto. La víctima respondía al nombre de Aurelio Lechuga.Un crimen del 27 de julio 2016, en el cruce de las calles Independencia y Ejido Guadalupe, en la colonia El Papalote. La víctima respondía al nombre de Leonel Alejandro Torres González.El asesinato registrado el 17 de agosto 2016, en el cruce de las calles Juan de la Barrera y Luciano Becerra, en la colonia Morelos Zaragoza. La víctima respondía al nombre de Abel Moreno Coronado.El reporte de la FGE indica que a través de información de inteligencia obtenida en las acciones para combatir a grupos delictivos y narcomenudeo, la noche del lunes se detuvo a Braulio Raúl O.C., de 20 años, en el cruce de las calles Puerto Viejo y Bahía de Ballenas, en la colonia Las Montañas, quien traía en su poder un arma de fuego calibre .40 y dos envoltorios de mariguana.Posteriormente fueron arrestados cinco integrantes más de la misma célula criminal, mismos que fueron sorprendidos cuando salían de una vivienda abandonada, ubica en el cruce de las calles Bahía Campeche y Sierra Tarahumara.En la intervención no se realizó ningún disparo.

