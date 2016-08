Hacen ‘cafres’ tramo de la muerte en bulevar

El cordón amarillo enredado en el poste de alta tensión y siete cruces colocadas a lo largo de varios kilómetros son los testigos mudos de los accidentes fatales registrados en el bulevar Juan Pablo Segundo, en menos de tres años.El número de decesos es mayor, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Tránsito (DGTM), que refieren al menos 10 decesos en esta arteria en los últimos años.La más reciente víctima fue Guadalupe Román, una madre de familia y empleada de una empresa maquiladora que fue impactada de frente por un tráiler, guiado a exceso de velocidad y que invadió el carril contrario.El peritaje de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) estableció que la causa fundamental de este mortal accidente fue la impericia del guiador y el factor principal fue el exceso de velocidad.El bulevar Juan Pablo Segundo, una de las vías con la superficie de rodamiento más larga dentro de la zona urbana, se ha convertido en una trampa mortal principalmente por la falta de cultura vial del usuario.“¿Por qué tenemos estos problemas? Tiene que ver con el ciudadano, ya sea el que opera el vehículo o el transeúnte, no tenemos la atención al Reglamento de Vialidad. Muchos sabemos que existe y no lo conocemos”, consideró el doctor Sergio Pacheco González, secretario técnico del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas de Municipio.En un recorrido en esta rúa, se observó cómo el exceso de velocidad es la constante entre los conductores, quienes además cambian de carril sin avisar por medio de direccional y lo mismo rebasan por la derecha que por la izquierda.El tramo más peligroso lo comprende la parte oriente que abarca del cruce entre la avenida Francisco Villarreal Torres al bulevar Independencia. Ahí los conductores tienen como límite de velocidad los 60 kilómetros por hora y alcanzan hasta los 120 kilómetros, principalmente los camiones de carga pesada, se constató en el lugar.En una entrevista previa, Sergio Pacheco González planteó que si bien la falta de mantenimiento adecuado en algunas calles –como baches, pavimento abultado o grietas– es un elemento que está presente, “el ciudadano debe tener muy claro cuáles son sus obligaciones y una de ellas es respetar los límites de velocidad”.En marzo del 2014 ocurrió uno de los accidentes más aparatosos en este bulevar en el que fallecieron tres personas y una de ellas quedó calcinada dentro de su auto.El choque ocurrió cuando uno de los conductores se dio la U indebida a la altura del puente internacional Zaragoza e invadió el carril contrario donde fue impactado por otra unidad conducida a exceso de velocidad.Para evitar más choques, la DGTM ordenó la instalación de “fantasmas” desde el puente hasta el bulervar Independencia, pero los conductores inconformes han destruido los protectores, por lo que el riesgo es permanente en esta zona.En ese entonces el director de Tránsito Óscar Luis Acosta García destacó que la causa principal de los accidentes fatales en el bulevar Juan Pablo II era el exceso de velocidad y en varias ocasiones ordenó la instalación de una pantalla de radar de velocidad de tráfico que permitía que el chofer desacelerara, pero el equipo estaba a prueba por la compañía que lo ofrecía y finalmente no se concretó su compra.Los radares de velocidad (Speed Gun o Pistola de Velocidad) dejaron de ser utilizados en esta administración municipal por los constantes señalamientos de actos de corrupción contra los oficiales.Actualmente no se puede establecer si la falta de este equipo disparó los accidentes ocasionados por el exceso de velocidad, ya que los datos estadísticos no pueden ser consultados en la página de Transparencia del Gobierno Municipal.La ciudad sólo tiene tres vías con mejor superficie de rodamiento que son más largas, el bulevar Juan Pablo Segundo, el bulevar Independencia y el Camino Real, donde está permitido circular hasta los 80 kilómetros por hora. El resto de las calles el límite es de 60 kilómetros y el mínimo de 35 en zonas escolares, hospitalarias e iglesias.“Hace falta una mayor difusión al Reglamento de Tránsito para que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos y responsabilidades y tenga claro cómo se puede ver impactado por los hechos de Tránsito que pueden suceder si no se respetan los límites de velocidad”, consideró Pacheco González.“No podemos culpar a la autoridad si no es en materia de prevención. Cualquier ciudadano que sabe leer y es consciente sabe que no debe circular a determinadas velocidades y hay señalamientos constantes, presentes y manifiestos y se maneja a 90 kilómetros o más en Juan Pablo II. Ahí es responsabilidad nuestra como ciudadanos respetar esos límites”, urgió el especialista.Dijo que esto no implica que la autoridad deba de implementar medidas coercitivas contra el ciudadano como las multas, que el Reglamento de Vialidad contempla, sino realizar una verdadera campaña de concientización para evitar más accidentes.La Organización Panamericana de la Salud establece que una de las principales causas de muerte entre los jóvenes son los accidentes viales, lo que se ha convertido en un problema de salud pública.A la autoridad le corresponde prevenir y difundir el Reglamento, al ciudadano respetarlo, planteó el secretario técnico del Observatorio.El bulevar es la vía que registra miles de usuarios diariamente desde las 04:00 horas.