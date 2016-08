Por caros, devolverán semáforos de letras

La Oficialía Mayor instruyó a la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) retirar los 78 semáforos LED instalados en avenidas primarias, desde el pasado enero, en la ciudad.Lo anterior debido a que la propuesta presentada por el proveedor fue superior a los 15 mil pesos en que fueron valuados por un perito cada uno de los equipos, dio a conocer el oficial mayor, Hugo Venzor Arvizo.Explicó que la Ley de Adquisiciones prohíbe realizar compras de productos usados por arriba de los avalúos que se realicen.Tras no llegar a un acuerdo con la empresa propietaria, se descartó la adquisición y ayer envió un oficio a la dependencia vial para que proceda a devolver los equipos de control de tráfico.“La perito entregó los 78 avalúos de los semáforos para iniciar el proceso de adjudicación de bien usado, pero ustedes saben que si bien la ley de adquisiciones permite la compra de un bien usado, siempre y cuando no exceda el valor de avalúo, de ahí que el proveedor pide un precio superior a ese valor, entonces, no se pueden comprar”, declaró.La totalidad de los equipos están valuados en un millón 170 mil pesos, añadió.“La decisión no se tomó en función de la viabilidad técnica, sino en un fundamento de la ley que dice que un bien usado no puedes adquirirlo a un precio mayor que el del avalúo. He girado instrucciones a la Dirección de Tránsito para que bajo su responsabilidad, y de forma ordenada, se desinstalen los semáforos LED”, refirió.El ocho de febrero, la Dirección General de Tránsito a través del Departamento de Control de Tráfico dio a conocer que colocó en algunas vialidades de la ciudad nuevos semáforos que además de la luz tienen instrucción en texto.Se trata de un plan piloto a manera de prueba por 20 días, que consistió originalmente en 290 semáforos, de los que 198 son vehiculares, y 92 peatonales que fueron instalados sobre la avenida Heroico Colegio Militar, Rafael Pérez Serna y Tecnológico.El director de Tránsito, Óscar Acosta, dijo en una entrevista anterior que fue aceptada la propuesta por parte de la empresa propietaria de estos semáforos, quien dispuso hacer una prueba sin compromiso de renta o compra por parte del Municipio.Sin embargo, al terminar el período de prueba, 78 de los equipos siguieron en las avenidas sin que fueran adquiridos.La asociación civil Plan Estratégico de Juárez denunció que presuntamente los semáforos con letras violan lo establecido en el Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad 2014 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).El mes pasado el Municipio contrató un perito para establecer su valor y los avalúos fueron utilizados para comparar las ofertas de la compañía propietaria, dijo el oficial mayor. (Juan de Dios Olivas / El Diario)• Arranca plan piloto de control de tráfico con letrasAbril• Anuncia el Municipio la compra de las estructuras• Plan Estratégico de Juárez cuestiona la legalidad de su uso• (11) Contratan perito para valuar los equipos• (26) Fija avalúo en 15 mil pesos cada uno• (29) El proveedor presenta su oferta• Municipio decide no adquirir los equipos

