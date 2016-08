‘Lechetón’ busca nutrir a niños de 11 comedores

Las personas que trabajan en el comedor infantil La Gracia de Dios Vivo siempre han creído que la leche es un buen alimento para los noventa niños que de lunes a viernes los visitan para desayunar, porque pueden dárselas directamente o usarla para preparar avena.Por eso, enterarse de que once comedores –incluido el suyo– tendrán la posibilidad de recibir cientos de litros de esa bebida los hizo sentir aliviados.Con el Lechetón, que organizan los Club Activo 20-30 de Ciudad Juárez y Somachi, quienes asisten todos los días a estos centros tendrán asegurada una gran dotación de ese alimento tan importante para ellos.Se trata de una campaña de carácter nacional focalizada también en el ámbito local con la que los organizadores pretenden recabar al menos 7 mil litros de leche para beneficiar a mil niños de todos estos albergues.Beatriz Arroyo, responsable del programa en esta frontera, explicó que aquella consiste en que los donantes compren leche en envases de Tetra Pak de cualquier marca, variedad y tamaño y los depositen en los centros de acopio o en las instalaciones del Club.Los centros de acopio son las sucursales de Soriana que están en San Lorenzo, Plaza Juárez Mall y Plaza Sendero, donde la gente podrá dejar sus donativos el 17 y el 18 de septiembre.Las oficinas de la agrupación se ubican entre las avenidas Vicente Guerrero y De las Américas y en ellas se reciben los envases de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.Los días del evento, en cada una de esas tres sucursales de la tienda habrá voluntarios y socios del Club Activo 20-30 que colocarán los productos dentro de unos carritos y puestos identificados con el logotipo del Lechetón, indicó Arroyo.Aunque no especificó en qué proporción, la encargada de la colecta explicó que con ella se beneficiarán los albergues Casas de Cuidado Diario, Guadalupe, Trigo, Vino y Aceite; Mundo de Paz, Tuve Hambre y me Diste de Comer, Casa Hogar Amigo Fiel, Casa Hogar El Salvador, Comedor Morelos, Soles de Anapra, La Gracia de Dios Vivo y Comedor de Gracia.Los organizadores mencionaron que esta es la tercera edición de la iniciativa, que se lleva a cabo en varias ciudades de México y nació en Panamá en 1978. En México, el primer Lechetón fue organizado en 2014, año en que 13 mil 859 litros de leche pudieron ser recolectados.El año pasado, el concentrado de todas las ciudades del país en las que estuvo vigente arrojó la cantidad de 41 mil 781 litros recolectados.• San Lorenzo• Plaza Juárez Mall• Plaza Sendero• Cuándo: 17 y el 18 de septiembre• Oficinas del Club Activo 20-30• Vicente Guerrero y De las Américas• Lunes a viernes de 9am a 5 pm• Casas de Cuidado Diario• Guadalupe• Trigo• Vino y Aceite• Mundo de Paz• Tuve Hambre y me Diste de Comer• Casa Hogar Amigo Fiel• Casa Hogar El Salvador• Comedor Morelos• Soles de Anapra• La Gracia de Dios Vivo• Comedor de Gracia

