Concluye agosto con 57 asesinatos

Los 57 homicidios de agosto alcanzaron niveles de violencia que no se registraban aquí desde hace cuatro años.De acuerdo con un comparativo de archivos periodísticos con base en datos oficiales en mayo del 2012 se dieron 74 ejecuciones, el número más alto considerado hasta la fecha.En el año se han documentado 301 asesinatos. Sólo el fin de semana que recién concluyó hubo 11 homicidios, siendo cuatro mujeres ejecutadas y siete hombres, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE).La cifra de agosto se duplicó con respecto al número de muertes cometidas en el mismo mes, pero del año pasado cuando se presentaron 25.Los móviles apuntan principalmente al ajuste de cuentas de células del narcotráfico que se disputan el control, dijo ayer el fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás, en rueda de prensa desarrollada en Ciudad Juárez.“Si bien estamos terminado en número altos, se logró disminuir (los homicidios) pero no en la medida que queremos (porque) no hay un efecto o resultado inmediato”, refirió el fiscal.El comparativo de las recientes ejecuciones deja ver que vuelven a tomar el estilo de crímenes de alto impacto, como los que se cometían en los tiempos más violentos de Ciudad Juárez, del 2008 al 2013.Investigaciones de peritos en balística forense destacan que entre las ejecuciones recientes se nota nuevamente el uso de armas de grueso calibre como las AK-47 y AR-15, pero que continúa con mayor presencia en los crímenes los calibres 9 milímetros, .40 y .45.En el mes que recién concluyó destacó que varias ejecuciones se cometieron en espacios públicos, frente a familiares que presenciaron el asesinato de sus seres queridos.En muchos de los casos las víctimas estaban acompañadas de amigos y familiares, a quienes los sicarios les perdonaron la vida, según refieren avances en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado Zona Norte.En los últimos seis días, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha detenido a 14 personas, entre ellos dos mujeres y un menor de edad, en posesión de fusiles de asalto, armas cortas y cientos de cartuchos útiles.Las investigaciones en esos casos arrojan que se trata de presuntos sicarios que preparaban cometer ejecuciones. La edad promedio de los arrestados va de los 18 a los 30 años.El alza de ejecuciones desde julio y aún en agosto creció a un promedio de dos homicidios diarios, cuando en otros meses era de un asesinato por día, de acuerdo con el análisis de las cifras oficiales.El conteo refiere que en enero se cometieron 32 asesinatos, 24 en febrero, 28 en marzo, 32 en abril, 38 en mayo, 38 en junio, 52 julio, y 56 en agosto, para un total de 300 homicidios.Cifras del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) arrojan que en el primer semestre del año, la tasa de homicidios dolosos en Ciudad Juárez rebasó la proyección trazada por organismos ciudadanos de seguridad para todo el 2016.La pauta de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes que se estableció para este año ya se superó, pues en los primeros seis meses del 2016 la tendencia ya alcanzaba los 24 asesinatos en ese mismo estándar, de acuerdo con esas estadísticas.Entre los más recientes decomisos de la Policía Municipal resaltan nueve armas cortas, fusiles de alto poder, y más de cien cartuchos listos para dispararse, dio a conocer la corporación en un boletín de prensa.El armamento asegurado por la SSPM consta de 3 pistolas cortas tipo escuadra de calibre .9 milímetros, con 25 cartuchos útiles; 2 rifles de asalto AR-15, con un total de 80 cartuchos útiles calibre .223; 2 armas cortas tipo escuadra calibre .40, con 17 cartuchos útiles; un arma corta calibre .45, con 7 cartuchos útiles; un arma corta tipo escuadra calibre .380, con 5 cartuchos útiles.El armamento fue puesto a disposición de la autoridad investigadora para que determine si fue utilizado para perpetrar alguno de los crímenes recientes en la ciudad, indica el comunicado.Enero 32Febrero 24Marzo 28Abril 32Mayo 38Junio 38Julio 52Agosto 57

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.