Riberas del Bravo, entre charcos y drenaje

Calles inundadas, peatones empapados y una volcadura, fue el saldo de la fuerte lluvia registrada ayer al mediodía. La Dirección de Protección Civil Municipal mantiene la Alerta Naranja toda la semana ante la presencia de más precipitaciones pluviales, advirtió.Los sectores más afectados fueron al nororiente de la ciudad y el Valle de Juárez. La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) no reportó cierre de vialidades ni accidentes con lesionados.Poco después de las 12:00 horas del martes Alicia miraba su uniforme del Colegio de Bachilleres Plantel 6 mojado y confiaba no enfermarse al pasar más de hora y media con la ropa empapada por la lluvia que se registró ayer.“Vengo desde el plantel 6, me llovió y pasé por un montón de charcos”, dijo la estudiante con residencia en el ejido El Sauzal, a la altura de la etapa 8 de Riberas del Bravo.“El camión se tardó mucho en pasar y luego tuve que caminar”, dijo la preparatoriana casi tiritando.No fue la única afectada.Ayer la Dirección Municipal de Protección Civil activó la alerta roja antes de las 12:00 horas, poco después se registró una fuerte lluvia que afectó principalmente la región nororiente de la ciudad y el Valle de Juárez, dio a conocer Efrén Matamoros, titular de la dependencia.En la calle Ribera Jardín, del fraccionamiento Riberas del Bravo, los vecinos observaron cómo el agua pluvial formaba una enorme laguna a lado del parque que tenía la función de pozo de absorción, pero que por motivos desconocidos fue cerrado con cúmulos de tierra.“Aquí siempre hemos tenido este problema. Llueve y se forma una laguna a veces el agua sube hasta 70 centímetros y se mete a las casas a pesar de que están construidas en lo alto”, explica la propietaria de una tienda de abarrotes.Los pocos clientes llegan empapados. Principalmente son niños.“Ya hemos hablado a Obras Públicas, a Parques y Jardines, a todos lados y nadie nos hace caso, siempre que llueve el agua se acumula y tarda hasta tres días en infiltrarse. El problema es que también se sale el agua del drenaje y apesta horrible”, se queja la residente de Riberas.Aunado a los encharcamientos, el pavimento está dañado por lo que los vehículos caen en hoyancos que no son visibles por el agua chocolotosa.Otro problema que reportan los vecinos que se genera a causa de las lluvias y los encharcamientos es la propagación de moscos.“Salen muchos moyotes y casi se comen a los niños”, dijo molesta una vecina que lleva años lamentando haber adquirido una vivienda en este sector de la ciudad bajo la promesa de que sería próspera “algún día”.El Servicio Meteorológico Nacional advirtió la presencia de tormentas puntuales muy fuertes en Chihuahua, debido la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México.Efrén Matamoros Barraza dijo que lo que resta de la semana se mantiene la Alerta Naranja y se pide a los ciudadanos estar al pendiente de los medios de comunicación, ya que en caso de lluvias se activa la Alerta Roja.El conductor de una camioneta tipo pickup de reciente modelo resultó ileso luego de sufrir una volcadura en el bulevar Independencia, frente a la colonia Manuel Clouthier.El chofer, quien declinó a dar su nombre, pasó por un encharcamiento ocasionado por la lluvia y dijo que sintió que la camioneta se “coleó” y luego perdió el control de la unidad.El vehículo era conducido en sentido de poniente a oriente y se impactó contra el camellón central para luego dar dos volteretas y para quedar otra vez sobre las llantas en sentido contrario.La camioneta era guiada a exceso de velocidad, según los testigos que llegaron corriendo en auxilio del conductor.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.