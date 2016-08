Sin concluir proceso contra activista social

Las 13 presuntas víctimas del delito de privación de la libertad al parecer cometido por la exdirectora del albergue “Mujeres Unidas contra la Violencia”, Soledad Griensen Porras, están ilocalizables, lo que no ha permitido el cierre del proceso penal iniciado en contra de ella.El 7 de octubre del 2014 un Tribunal de Juicio Oral emitió un fallo absolutorio a Griensen Porras, pero el Ministerio Público presentó un recurso de casación y en diciembre del mismo año un tribunal de segunda instancia confirmó parcialmente la sentencia absolutoria y ordenó reponer el juicio oral únicamente en relación a la privación de la libertad.Los magistrados determinaron, en diciembre de ese año, que por los delitos de trata, abuso sexual agravado y lesiones, Griensen es inocente.Respecto al ilícito de privación de la libertad personal, se asintió que Griensen es inocente en relación a cinco víctimas y se anuló la sentencia absolutoria por otras cuatro víctimas mayores de edad y nueve niños.Ayer se iba a realizar un procedimiento especial abreviado, pero antes de iniciar la diligencia el juez de Control, Alberto Ocón Campos, le informó a la fiscal que el pasado 15 de julio se anuló la audiencia porque las víctimas no fueron notificadas y la representante social que ese día acudió se comprometió a notificarlas.A lo que la fiscal respondió que ella no era la titular de la carpeta, que el caso le había sido asignado unas horas antes y las víctimas no estaban notificadas. Además precisó que elementos de la Policía Procesal Investigadora (PMI) ya acudieron a los domicilios de las víctimas y estos se encuentran deshabitados.El juez ordenó que personal del Tribunal acuda a notificar a las víctimas a los domicilios a donde ya acudió la PMI y también que se les requiera a través de estrados. Además programó otra diligencia para el próximo lunes a las 12:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.