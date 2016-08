Le cantan bajo la lluvia

La lluvia no fue impedimento para que los seguidores de Juan Gabriel continuaran con el homenaje afuera de su casa de avenida 16 de Septiembre y Perú; la mayoría de los visitantes se encontraban con la ropa empapada pero no dejaban de cantarle.Desde que se conoció la noticia del fallecimiento del cantante, la gente sigue yendo a llevarle flores, mensajes y obsequios, los que se acumulan cada vez más. Hay quienes han acudido los tres días consecutivos.Las veladoras se apagaron ayer con la lluvia y conforme fue arreciando, algunos de los asistentes se resguardaron en los establecimientos cercanos.Un fan aprovechó que la calle se desalojó para arrimar su vehículo frente a la gran casa, luego abrió las puertas y la cajuela y la música comenzó de nuevo a escucharse. “Vamos al Noa Noa, vamos a bailar…”Una mujer con el cabello escurriendo, indicó que no le importaba enfermarse con tal de regresarle un poco de alegría que el “Divo de Juárez” le dio con sus canciones cuando era adolescente.En medio del ambiente de duelo con mezcla de fiesta no falta quien oferte banderines y playercas con la foto del cantante, además de flores y alimentos.“La Muerte del Palomo”, híjole, esa todavía me hace llorar, mire me enchina la piel”, comentó uno de los asistentes mientras se tomaba una selfie.Contenedores de diversos tamaños para la basura, sanitarios movibles y los rondines de personal de la Dirección de Limpia Municipal aliviaron dificultades para la gente.También la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), mantiene de día y de noche un operativo de cierre de la avenida 16 de Septiembre, desde la calle Honduras hasta la intersección de la calle Perú.

