Alerta reincidencia de menores liberados

Menores infractores beneficiados con la reducción de penas del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales comienzan a reincidir en delitos de alto impacto, situación que alarma a autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.Desde el 13 de junio que entró en vigor la nueva ley, dos exreos del Centro de Readaptación Social para Adolescentes Infractores (Cersai) de esta ciudad han sido detenidos por homicidio e intento de homicidio.Otro, anteriormente procesado por secuestro, fue baleado la semana pasada en el fraccionamiento Horizontes del Sur y dos más arrestados por faltas administrativas, indican reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Orlando Camacho, director general de la Fundación México SOS, tiene un mes trabajando desde esta frontera para cabildear con el Congreso de la Unión el endurecimiento de las penas y evitar un retroceso en la seguridad, dijo Jorge Contreras Fornelli, representante del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).“Básicamente es el endurecimiento de las penas. Se está buscando cabildear con diferentes organizaciones de la Ciudad de México que no se desaproveche la experiencia el estado de Chihuahua, donde se tuvieron que impulsar cerca de 220 reformas para adaptarlos a una realidad que estábamos viviendo en esas épocas”, señaló.Enrique Villarreal Macías, fiscal en la Persecución e Investigación del Delito Zona Norte, dijo que la reincidencia de menores infractores preocupa a las autoridades, pues además, su reingreso a grupos del crimen organizado coincide durante los últimos dos meses, que fue cuando se dejó en libertad a cerca de 50 reos del Cersai.Explicó que con las modificaciones a la ley se redujeron las penas que el Ministerio Público solicita ante un juez para castigar a los delincuentes.Bajo esta medida más de cien sentenciados en esta ciudad dejaron la cárcel.“Las autoridades nos están dejando sin instrumentos para la persecución y sanción de los delitos. Hay extorsionadores, secuestradores, homicidas que fueron condenados, y, con la nueva ley, se acogieron en forma retroactiva y fueron puestos en libertad”, precisó.Villarreal Macías explicó, por ejemplo, que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales califica la portación ilegal de arma de fuego como un delito no grave, por lo que los detenidos pueden enfrentar el proceso en libertad.“Si nosotros detenemos a una persona con armas y lo consignamos ante la Procuraduría General de la República ellos tienen que tomarle la declaración, dejarlo en libertad y ponerle una cita para que se presente ante un tribunal”, dijo el fiscal.Contreras Fornelli indicó que la Fundación México SOS forma parte de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez desde que ésta fue instaurada en la época de violencia.Autoridades estatales han reiterado la necesidad de endurecer las penas y medidas cautelares, pues señalan, son muy débiles y se requiere de adecuar el nuevo Código Penal a las condiciones del estado.El balance de Ficosec sobre esta incidencia arroja que el sistema de reinserción social para los exconvictos es deficiente.“Nos queda muy claro que es poco o nulo el trabajo para reinsertarlos (a los delincuentes) a la sociedad. No hay un modelo efectivo de reinserción”, dijo su representante.El fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás, dijo en entrevista reciente que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un sentido más garantista y permite que, en delitos graves como homicidio, violación e intento de homicidio cometido por menores, los imputados puedan llevar el proceso en libertad.“Es un costo muy alto que no tenemos por qué pagarlo; tiene que haber algunas modificaciones para endurecer este código, que esté acorde a la realidad de un estado como Chihuahua”, expresó el funcionario durante una reunión de seguridad con empresarios en la Central de Abastos de Ciudad Juárez.La Fundación México SOS busca crear, promover o modificar los ordenamientos jurídicos para su eficaz y efectiva aplicación en aras de fortalecer el marco legal y el estado de derecho, refiere en su página de Internet www.mexicosos.org. (Francisco Chávez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.