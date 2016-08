Pospone kínder nuevo horario por una semana

El incremento de tres a cuatro horas clase diarias en preescolar comenzó a aplicarse en los jardines de niños, pero en muchos no, como en el Altavista, donde lo pospusieron hasta la próxima semana.La explicación que la directora Bertha Alicia Hernández dio fue que aún sostienen pláticas con los padres de familia. “Es necesario tener estas pláticas para conocer a los menores y saber en qué trabajar, no podemos prescindir de esta actividad”, dijo.Agregó que sobre el nuevo horario fue notificada a través de la supervisora de zona, por lo que en su caso será a partir del próximo lunes que se estableció la hora de entrada a las 08:30 y la salida a las 12:30 horas.Espera que para cuando inicie el invierno puedan adoptar el horario de 09:00 a 13:00 horas.Hernández dijo que las maestras no tomaron de buena manera el cambio ya que no tendrán la hora extra que utilizaban para las evaluaciones diarias.Con 157 alumnos y cinco maestras, agregó que esta nueva disposición federal les afecta ya que se utilizará más material didáctico y habrá más gastos en servicios.El descontento también se dejó ver en las maestras, la directora dijo que esto les quitará parte de su tiempo libre. “Se llevarán todo el trabajo a sus casas y ellas también tienen derecho a tener tiempo con su familia”, expresó.El plantel está ubicado sobre la calle Hidrógeno de la colonia Altavista al norponiente de la localidad.Ante estas inconformidades se solicitó la postura de Azucena Guaderrama, Coordinadora de Preescolar de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd), pero no emitió ninguna. “Cuando haya información se las daré a conocer, mientras, no hay nada qué decir”, dijo.La funcionaria tampoco dio a conocer cuántos planteles han comenzado a trabajar con el nuevo horario. (Maricela Morones)

