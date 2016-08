‘Él me alimentó, educó y vistió’

“Fue como si se me hubiera muerto un familiar”, dice Juan Correa de los Santos, de 30 años, quien narra lo que sintió al enterarse del fallecimiento de Juan Gabriel.Cuenta que cuando era niño y luego adolescente, él fue alimentado, educado, vestido y atendido en el albergue infantil y escuela de música Semjase, que era sostenido por el artista.Correa es hoy un hombre casado y tiene una hija de 9 años, a quien le ha hablado de la generosidad de Alberto Aguilera Valadez y del amor que le tuvo a ésta que fue su ciudad.Ayer al mediodía acudió al cruce de 16 de Septiembre y Perú, donde lloró discretamente frente a la casa del cantautor, mientras cientos de personas entonaban sus canciones.“De chico me retiré de mi familia y él me ayudó en todo, desde los 11 a los 14 años; le estoy muy agradecido”, expresa.El albergue infantil y escuela de música Semjase fue operado por Juan Gabriel en esta ciudad desde 1987 hasta el 2015.Allí, en un edificio pintado en amarillo, blanco, salmón y con tejas rojas que se ubica Ignacio Mejía y Ramón Corona de la zona Centro, el artista atendió a niños huérfanos, hijos de madres solteras o de escasos recursos.Varias generaciones de niños recibieron alimentos, cuidados, educación escolar y clases de música mediante el sistema de internado, a lo largo de 28 años.Juan Correa vive hoy en la colonia Insurgentes y trabaja en un negocio de lavado de automóviles.“La muerte de Juan Gabriel es una pérdida muy grande, ayudó a muchos jóvenes, pero ya se nos fue…”, dice el juarense.Cuenta que de niño era muy vago, por lo que tuvo problemas con sus padres y fue llevado al Semjase, donde cursó la primaria.Allí estudió música. Ahora sabe tocar el violín y hasta trató de aprender a cantar.Recuerda que dos veces fue Juan Gabriel a convivir con los niños y les predicó con el ejemplo. “Era muy amable, muy especial y cariñoso; me enseñó cómo vivir con la demás gente, amablemente”.“Nunca lo vamos a olvidar, él nos ayudaba y a donde iba siempre pronunciaba ‘Ciudad Juárez’, le estamos muy agradecidos”, expresa Correa.Dice que el artista les proveía alimentos, ropa, útiles escolares, atención, médica y medicinas a los cientos de niños que había en el albergue.“Fue una gran persona, lo que tenemos adentro del corazón nunca se va a ir de nosotros”, agrega.El Semsaje fue cerrado a mediados de agosto del año pasado por falta de recursos económicos.Esta casa-hogar era considerada como un ícono del agradecimiento y cariño del cantante hacia esta ciudad fronteriza que lo vio crecer.El domingo por la tarde Juan estaba trabajando cuando le dieron la dolorosa noticia de que su padrino había fallecido.Ayer se detuvo frente a la reja de la casa de Juan Gabriel, guardó silencio y cerró los ojos.• El albergue infantil y escuela de música Semjase fue operado por Juan Gabriel en esta ciudad desde 1987 hasta el 2015• Fue cerrado a mediados de agosto del año pasado por falta de recursos económicos• En el edificio de Ignacio Mejía y Ramón Corona de la zona Centro, el artista atendió a niños huérfanos, hijos de madres solteras o de escasos recursos

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.