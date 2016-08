Llega a su México

El cuerpo de Juan Gabriel fue trasladado ayer al aeropuerto de Los Ángeles, California, desde donde se esperaba que lo trajeran en un vuelo privado a El Paso, Texas. Sin embargo hasta el cierre de esta edición no se reportó su arribo a esta frontera.Allegados informaron que el traslado pudo haberse frenado debido a las peticiones para llevar sus restos a la Ciudad de México antes del Informe del presidente Enrique Peña Nieto el jueves.Ayer trascendió que en El Paso lo esperaba su familia, donde tendría un servicio funerario privado.De acuerdo con versiones se prevé que los restos del cantante sean repatriados por aquí para un homenaje y luego llevados a la Ciudad de México, aunque otras indicaron que de El Paso lo trasladarán directo para allá. Hasta ayer no se confirmó ninguna.Autoridades locales informaron que desde el domingo se solicitó a la familia del cantautor que permitiera traer su cuerpo a esta ciudad para rendirle tributo y permitir que los que lo vieron nacer como artista le den el último adiós.Sin embargo los detalles del homenaje de despedida aún no han sido confirmados por la familia. Una de las posibilidades es que sea realizado en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, uno de los lugares más emblemáticos para el artista por haber sido el primer cantante de música popular que se presentó en este recinto tradicionalmente para ‘música culta’.Juan Gabriel falleció este domingo a los 66 años de un infarto en un apartamento ubicado frente a la playa de Santa Mónica, California en Estados Unidos. Dos días antes había celebrado un concierto en el Forum de Inglewood, en el condado de Los Ángeles ante unas 17 mil 500 personas, como parte de su gira “MéXXIco”, con la que recorrería 22 ciudades de ese país.Según las imágenes aéreas de la cadena de televisión Univisión 34 Los Ángeles, el convoy formado por tres vehículos y escoltado por la Policía de Los Ángeles (LAPD) partió ayer rumbo al aeropuerto alrededor de las 17:30 de la tarde (hora local) desde la funeraria Malinow and Silverman Mortuary, donde se encontraba desde el domingo por la noche.Funcionarios mexicanos informaron el lunes por la tarde del plan de cruzar el féretro de Juan Gabriel de El Paso a Juárez, por lo cual representantes de medios de comunicación nacionales y locales se presentaron en el hangar privado de la empresa Atlantic.Sin embargo. Roberto Cárdenas, supervisor en turno de la empresa Atlantic, dijo a las 10:30 de la noche que "no tenemos notificación sobre la llegada de algún vuelo con el cuerpo de Juan Gabriel, o algun otro procedente de Los Ángeles".Cárdenas dijo que no hay otro hangar privado en El Paso que pueda recibir este tipo de vuelos, "la otra posibilidad es que llegue por el aeropuerto de Santa Teresa, donde puede haber mayor privacidad".De acuerdo con fuentes allegadas al Gobierno mexicano, el cambio de planes, que canceló el arribo del avión con los restos del artista, se debió a una instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de tener el féretro el miércoles en la Ciudad de México para rendirle tributo.La premura se debería a que el mandatario dará su informe del Gobierno el jueves 1 de septiembre y después procederá a un viaje internacional, según la fruente.El cantautor murió de problemas cardiacos, según dijo el asistente del jefe de investigaciones forenses de Los Ángeles, Ed Winter, a la agencia AP.“Obtuvimos su historial médico de la familia y doctores. Tuvimos acceso a su historial de problemas cardiacos (...) y determinamos que murió de causas naturales debido a sus problemas del corazón”, aseguró Winter al explicar las razones por las que no se realizó una autopsia. (Con información de Roberto Carrillo/El Diario de El Paso)

