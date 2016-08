Se triplican detenciones de conductores ebrios con retenes

En el primer fin de semana de los retenes que el Municipio implementó para frenar la violencia, la Dirección de Tránsito triplicó las detenciones de conductores ebrios, con 109 automovilistas sacados de las calles.Este representa una derrama al erario de 545 mil pesos tan sólo de jueves a domingo por concepto de multas, tomando en cuenta que las infracciones son de mínimo 5 mil pesos por guiador alcoholizado.Destaca que en los puntos de revisión preventiva sólo se arrestaron a guiadores ebrios pero no se reportaron detenciones de criminales u hombres armados, de acuerdo con el reporte actualizado de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).Hasta antes de que se implementaron los puntos de revisión (que iniciaron la semana pasada), Vialidad reportaba por fin de semana un promedio de 30 a 40 conductores alcoholizados al volante.La corporación destacó a través de un comunicado que en este primer fin de semana en que se restablecieron este tipo de operativos, no se registró ninguna fatalidad provocada por guiadores bajo los influjos del alcohol.El desglose de estadísticas publicado por la DGTM no coincide con su total, pero se dio a conocer que el jueves fueron detenidos 20 ebrios al volante; el viernes se registró el mayor número con 58; el sábado 17; mientras que el domingo cerró con 11 detenciones.En los puntos de revisión preventiva se cuenta con la compañía supervisora de personal de Derechos Humanos, refiere el boletín de prensa.Vialidad recomendó a la ciudadanía evitar manejar alcoholizado, para lo cual es importante ir siempre acompañados de un conductor designado, pues además de que el vehículo es llevado al corralón municipal y pagar la multa que no tiene descuento, tendrán que acudir al curso antiebrios con una duración de cinco horas.Sin embargo, manejar con aliento alcohólico sí está permitido, pero no a partir del primer grado, que representa multa, aseguramiento del vehículo, detención del conductor y un curso obligatorio pero gratuito para recuperar el automóvil.El alcalde Javier González Mocken, dijo el martes pasado que los retenes tienen como objetivo frenar los brotes de violencia que se vienen presentando, así como los accidentes viales en los que se ven involucrados guiadores ebrios.En estas acciones participan en forma conjunta elementos de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Señaló que se buscan estrategias eficientes para vigilar la seguridad de la ciudadanía, sin causar molestias y respetando los derechos humanos de los guiadores que serán revisados en los operativos viales.El aliento alcohólico es de .001 a 0.89% BAC (miligramos por litro de concentración de alcohol en sangre). No hay multa.Primer grado: de .090 a .139% BAC. Multa de 50 a 60 salarios mínimos (sm)Segundo grado: de .140 a .229% BAC. Multa de 60 a 70 smTercer grado desde .230% BAC. Multa de 70 a 80 smA partir del primer grado se asegura el vehículo, se detiene al conductor –paga con servicio comunitario, horas arresto o económico, que es independiente a la multa de Tránsito– y debe tomar el curso de Guiadores de Alto Riesgo• Sólo el médico de Tránsito puede determinar el nivel con el alcoholímetro• El salario mínimo (sm) es de 73.04 pesos

