Arte y cultura para todos

Un grupo de artistas locales piden un consejo ciudadano para el recién aprobado Instituto Municipal de la Cultura, al considerar que debe tener al frente personas comprometidas y con proyectos profesionales.En rueda de prensa, Luis Maguregui, Willivaldo Delgadillo, Perla de la Rosa y Héctor Padilla, informaron que la nueva institución parte de una propuesta que ellos presentaron en 2003 y en su momento no se tomó en cuenta.“Pedimos que se apeguen a lo que presentamos, cuya finalidad es promover la cultura en cualquier espacio de la ciudad y que toda la comunidad tenga acceso a ella”, refirió la actriz, Perla de la Rosa.Padilla enfatizó que este instituto debe de tener diversas formaciones que trabajen en conjunto, entre ellos un director general que sea el responsable operativo, un consejo de gobierno para plantear las propuestas y posteriores decisiones y consejo de vinculación que incluya en los proyectos a organismos sociales y el área educativa.“Se requieren personas comprometidas que no tengan nada que ver con el amigo o familiar de un político”, expresó en el evento.También los participantes realizaron un llamado a Armando Cabada Alvídrez, presidente municipal electo para darle seguimiento a esta aprobación.“La estructura se va a definir en la próxima sesión de Cabildo y buscamos que sea un órgano rector para que beneficie a quien debe, a la gente”, explicaron.Destacaron que para realizar el proyecto de 2003 realizaron múltiples encuestas con policías municipales, niños y personas de toda la sociedad.“Queremos que el impacto de este instituto se tome en cuenta para todas esas personas que quieren arropar la cultura como parte de sus acciones”, expresó Padilla.El Instituto Municipal de Cultura se aprobó en sesión de Cabildo el pasado 19 de agosto, y de acuerdo con lo expuesto por Carolina Frederick, coordinadora de la Comisión de Juventud, el organismo dará cabida a la comunidad artística juarense, incluyendo a los artistas urbanos, lo que permitirá el crecimiento de todas las disciplinas en la ciudad.Jorge Quintana Silveyra, Secretario del Ayuntamiento, explicó que aunque la autorización del instituto se consiguió poco antes del cierre de la administración, no podía ser prolongada más tiempo.

