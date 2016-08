Externan empresarios a fiscal preocupación por violencia

Ante el aumento en los índices delictivos de la ciudad, empresarios se reunieron con el fiscal en Persecución e Investigación del Delito en la Zona Norte, Enrique Villarreal, con el fin de conocer la estrategia que se sigue para redoblar la seguridad.José Yarahuán Galindo, coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el gremio solicitó la presencia del fiscal por el recrudecimiento de la violencia.“La razón principal fue tener una radiografía de lo que pasa y hacia dónde vamos ahora con el cambio de administración”, señaló.El también presidente de Index Juárez expresó que tras la experiencia que ya vivió la ciudad no se puede permitir bajar la guardia.“Tenemos que aprender de lo que ocurrió y ocuparnos, poner a prueba mecanismos que funcionaron. Es un aprendizaje en el que todos debemos trabajar”, insistió.Alejandro Ramírez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que en fechas recientes negocios de la zona Centro se quejan de hostigamiento y rondines sospechosos por parte de elementos de la Policía Federal.“Nos comentan que dan varias vueltas y preguntan por los dueños de los establecimientos o cosas que no les compete, eso los tiene ahorita muy nerviosos”, dijo.El líder del sector comercial apuntó que el asunto de la seguridad preocupa al sector y reiteró que el organismo está disponible para asesorar a cualquier establecimiento que sea víctima de un delito, sea o no socio de la cámara.“Estamos dispuestos a apoyarlos y acompañarlos a que hagan su denuncia”, refirió.Jesús Andrade, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), resaltó que en este contexto los gobiernos municipal y estatal electos deben pronunciarse e informar que se hará y quienes estarán a cargo.

