Se dispara expedición de cartas de identidad

Más de 22 mil cartas de identidad se han expedido en los últimos ocho meses, un aumento al grado de que la cifra es similar a los tres tipos de documentos similares que se entregaron durante todo el 2015.El jefe de área del departamento de Permisos y Opiniones de la Secretaría del Ayuntamiento, Efrén Rodríguez Beltrán, informó que en el mismo periodo del año pasado fueron 12 mil.Señaló que este incremento se dio a partir de que el sector privado solicitara el documento como segunda identificación oficial, aparte de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) dejó de tramitar unos meses las credenciales, debido al proceso electoral.El funcionario dijo que este año se podrían rebasar los 30 mil trámites únicamente en las cartas de identidad, cifra con la que el año pasado el Municipio cerró la expedición de carta de residencia y de no ingreso a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores.“Cada año se incrementan, esperamos en la siguiente administración que se venga otro repunte porque los estudiantes salen otra vez de vacaciones y buscan trabajo”, expresó.“El 35 por ciento de las cartas de identidad representa a menores de 18 años que acuden porque necesitan emplearse en el sector maquilador o comercial. El resto, son mayores de edad que extraviaron sus documentos o que no los tienen en orden”, comentó.Durante el año pasado, el municipio expidió 22 mil cartas en sus tres rubros, en el 2014 fueron 14 mil, y 13 mil en el 2013.En lo que va del año se han expedido 22 mil cartas de identidad, 11 mil cartas de residencia, y 7 mil 500 de no ingreso a la Escuela de Mejoramiento, es decir, la cifra de los tres tipos de carta aumentó a más de 40 mil.Los requisitos para tramitar la de identidad son acta de nacimiento en original y copia y dos testigos con credencial de elector en original y copia. Para los menores de edad es necesario además llevar a un tutor con su credencial de elector.Las cartas de residencia se tramitan llevando la credencial de elector y una copia de la misma, mientras que las personas que quieran tramitar las de no ingreso al Tribunal para Menores deben acudir con un comprobante de domicilio y una copia, además de una identificación del menor.El tiempo de duración del trámite es de 15 minutos, con un costo para las cartas de 146 pesos.

