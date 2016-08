Un alivio para padres, la hora extra en preescolar

Los maestros y directivos de preescolar se mostraron inconformes con la aplicación del nuevo horario, en tanto, los padres de familia dijeron estar contentos con la extensión por el mayor aprovechamiento escolar.Tal fue el caso de Carolina Álvarez, quien labora por las tardes y aseguró que tiene tiempo de realizar actividades del hogar mientras su hijo está en el plantel.“Yo considero que la medida está muy bien porque en tres horas diarias no se aprende mucho, se les va el tiempo en la hora de comida y los juegos”, mencionó la madre.Su hijo acude al kínder Juana de Arco, ubicado en la colonia Senecú y en ese plantel el horario se acordó de 09:00 a 13:00 horas.Poco más de 38 mil niños y sus padres se ajustaron a la nueva modificación de la jornada educativa.Pero el descontento se generó en el gremio magisterial, como lo dejó ver Susana Corral, directora del Jardín de Niños Gabriela Mistral, ubicado en la colonia Pradera Dorada.Dijo que a pesar de la inconformidad desde el pasado viernes notificaron a los padres de familia que el nuevo horario sería de 08:30 a 12:30 horas.Aseguró que no hay un documento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que solicite la extensión.“Es algo muy complicado porque las maestras en la hora extra que tenían hacían sus evaluaciones diarias y necesidades que los niños presentan”, argumentó la directora.Mientras que en los demás niveles educativos el aprendizaje es cuantitativo en los preescolares es cualitativo, es decir, en pro de la calidad, relató en la entrevista ayer.“Cuando los niños salían a mediodía nosotros nos quedábamos a realizar una retrospección del menor, de qué actividad se le facilita, cual se le dificulta y en qué requerimos hacer más énfasis”, narró la encargada de la institución.El horario que se ha manejado en los últimos ciclos escolares de los docentes es de 08:30 a 13:30 horas.Comentó que ahora las educadoras deberán elaborar este trabajo en sus hogares y les quitará horas de convivencia con sus familias.Además explicó que su plantel que alberga a 135 niños no cuenta con los aires acondicionados para mitigar el calor.Como factor negativo de la ampliación desglosó que en consecuencia tendrán mayores gastos de servicios.“El hecho de que el aire que medio funciona este prendido una hora más por los siete salones ocasionará un aumento bastante considerable y vamos a tener que buscar formas para pagarlo, no sabemos si será con actividades o aumentar la cuota voluntaria”, puntualizó.Ante estas inconformidades se solicitó la postura de Azucena Guaderrama, coordinadora de Preescolares en la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd) pero no se le localizó. (Maricela Morones / El Diario)

