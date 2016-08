Mantienen por lluvias ‘alerta naranja’

Descalabrados por granizo, cinco personas con síntomas de infarto, cuatro vehículos averiados por el agua y una vivienda derrumbada, fue el saldo de las lluvias registradas el pasado fin de semana, informó Efrén Matamoros, director de Protección Civil Municipal.Durante toda esta semana esta dependencia mantendrá la ‘alerta naranja’, al advertirse la llegada de un canal de baja presión sobre el interior del país junto con la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional.El día más caótico fue el sábado cuando se presentaron una tormenta con granizo y fuertes vientos en la zona norte. Este fenómeno natural fue intempestivo e impactó a miles de personas, al presentarse con fuerza en la Plaza de la Mexicanidad donde los seguidores del cantante español Miguel Bosé esperaban su presentación.La administración del parque cortó la energía eléctrica, lo que evitó daños a los asistentes que corrieron el riesgo de recibir descargas eléctricas.“Tuvimos ráfagas de viento de alrededor de 75 kilómetros por hora que provocaron que se soltaran láminas que cayeron en el escenario, sin que se reportaran heridos”, dijo Matamoros Barraza.En la ciudad fue necesario cerrar el viaducto Gustavo Díaz Ordaz que alcanzó una altura de 1.40 metros de agua pluvial. Pese al afluente un conductor cruzó por esta vialidad y quedó atrapado.En el arroyo De las Víboras el agua pluvial alcanzó una altura de 70 centímetros, también se registró el arrastre de 3 vehículos. En este caso los pasajeros alcanzaron a salir de las unidades ilesas.El caso más grave, dijo Matamoros Barraza, se reportó en la colonia Gregorio M. Solís, donde hubo una pared se derrumbó por la humedad. La casa está ubicada en la calle Níquel y Mauricio Corredor; a la familia se le transportó a la colonia Anapra donde radican sus familiares.El funcionario dijo que los diques han respondido muy bien, ya que tienen mayor capacidad y no han vertido el agua pluvial porque se están infiltrando. Solo en algunos pozos de absorción no se están infiltrando con la misma rapidez.El director de Protección Civil dijo que la alerta se mantendrá esta semana, por lo que le exhorta a la comunidad a evitar riesgos innecesarios que pongan en peligro su vida.• No circule por calles que habitualmente se encharcan, use vías alternas• En caso de lluvia ceda el paso; conduzca con amabilidad• Encienda las luces del auto• Evite mojar a los peatones con el agua estancada en las vialidades• No utilice los pasos a desnivel, viaducto o las vialidades que son arroyos naturalesFuente: Protección Civil Municipal

