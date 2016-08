Enfrentan escuelas sobredemanda

Al menos en el suroriente de la ciudad, las preinscripciones de febrero no reflejaron la necesidad educativa, ya que se registró una sobredemanda de espacios en preescolar y primaria, informaron autoridades educativas.En un comunicado de prensa que emitió la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd), se explicó que algunos de los fraccionamientos con esta problemática son Parajes del Sur, Las Misiones, El Mezquital, Jardines de Roma y Las Arecas.Las autoridades no precisaron cuántos niños solicitan este espacio y que no fueron preinscritos previamente por sus padres.Destacaron que en esta cuestión también se ven involucradas las empresas constructoras quienes entregaron una gran cantidad de fraccionamientos aledaños a los planteles que estaban ya a su máxima capacidad.Los conflictos para encontrar lugares escolares se dieron en preescolar, primaria y secundaria.En el caso de la primaria Huejotitlán, ubicada en la zona de El Mezquital se tuvieron que abrir más grupos y el turno vespertino para poder a la demanda de padres que solicitaban un espacio para sus hijos.En el comunicado se enfatizó que el problema continúa ya que una empresa de la construcción sigue con la entrega de viviendas que colindan con el plantel.Se mencionó que aunado al problema de la sobrepoblación en nivel básico, en los anuncios de publicidad tienen como atractivo los centros escolares mismo que ya están saturados.Denominaron como grave que los fraccionadores sigan con la venta y entrega de casas a familias que tienen hijos que requieren un espacio educativo.Una de las zonas afectadas es en Las Arecas en donde se tiene planeado habilitar aulas móviles para brindar el servicio a 74 infantes de diversos grados de preescolar.El asentamiento se comenzó a colocar en las inmediaciones de un parque del área que colinda con calles de continuo tráfico vial.

