Coloca ofrenda a Juan Gabriel el alcalde electo

El presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, acudió esta mañana a la casa de Juan Gabriel a colocar una ofrenda floral en el exterior y rendir una guardia de honor, como cientos de juarenses lo han hecho desde ayer que se conoció la noticia de la muerte del cantautor."Si se le quisiera pagar a Juan Gabriel por lo que hizo por Ciudad Juárez, por cómo promovió a Ciudad Juárez, no habría recursos suficientes para hacerlo, la verdad es que ha sido el promotor más grande que ha tenido esta ciudad", sostuvo.En su visita a la casa ubicada en la avenida 16 de Septiembre, Cabada Alvídrez definió a Juan Gabriel como el "embajador más grande que ha tenido Ciudad Juárez".Acompañado de integrantes de su equipo de transición y personas que ha designado como funcionarios dijo que como alcalde electo respetará y apoyará las gestiones que hagan las actuales autoridades para que, de ser necesario, los restos del cantante vengan a esta frontera y se le rindan honores.Anticipó que si los juarenses no se quedan conformes con las acciones que se lleven a cabo para honrar al cantautor, una vez que asuma el cargo atenderá las peticiones que la gente haga para hacer un museo, una plaza o lo que mejor convenga.Sin embargo, manifestó que respeta la decisión que tome la familia del cantante y respaldó el ofrecimiento del Gobierno Federal de llevarlo también a Bellas Artes a rendirle honores."Sería un tributo sin duda del pueblo mexicano", agregó.Cabada Alvídrez comentó que al igual que todos los juarenses y mexicanos se siente triste por la muerte del cantante, a quien recordó no sólo porque en su faceta como empresario contrató en un par de ocasiones, sino porque también convivió directamente con él.Narró que en una ocasión, cuándo él apenas tenía 16 años, Juan Gabriel le llamó a su papá, Arnoldo Cabada de la O, para pedirle un técnico que le ayudara porque en su televisión no se sintonizaba el Canal 44, por lo que acudió junto con un profesional a resolver el problema, ya que en ese tiempo trabajaba en el Departamento de Ingeniería del medio de comunicación que dirige su familia."Era un hombre muy sencillo que amaba mucho a esta ciudad. Un gran artista, un gran cantautor, un hombre que se entregaba por completo", recordó.Comentó que en otra ocasión, en 2005 cuando Juan Gabriel fue detenido en Ciudad Juárez acusado de defraudación fiscal, participó en su liberación y envió a un abogado para que atendiera el caso en el juzgado e hiciera los trámites correspondientes para su liberación.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.