Roban luz por todos lados, pero más en la periferia

La energía que gastan unas 7 mil personas que no tienen contrato representa entre 3 y 4 por ciento del consumo total de la ciudad, reveló Iram Chaparro Rodríguez, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la Zona Norte.Esas pérdidas representan en esta zona aproximadamente 200 gigawatts/hora en el año móvil, es decir, de julio del 2015 al mismo mes de este año, agregó.Informó que el robo de energía eléctrica está dispersado por la ciudad.Pero hay asentamientos, sobre todo los irregulares en la periferia, donde el número de usuarios ilegales es mayor, aunque el consumo que hacen es menor, expresó.La cantidad de energía que le roban a la CFE representa entre 3 y 4 por ciento del consumo total de la ciudad, lo que impacta a la paraestatal en cuestión de rentabilidad.“Hemos estado trabajando con el presidente municipal, primero con la detección de estos usuarios que están utilizando la energía de manera incorrecta”, informó.Éste fue uno de los compromisos hechos durante la XIII Sesión del Consejo Consultivo de la paraestatal, organismo que cuenta con más de 30 miembros, dijo.Se tomó el acuerdo de que teniéndolos ya identificados, se va a proceder elaborar diferentes esquemas para poder regularizarlos, agregó.Hay dos tipos de usuarios ilegales de la electricidad: unos que sí tienen infraestructura y solo es cuestión de que hagan el contrato, y, otros que no tienen dicha infraestructura, informó.Ante ello, se va a trabajar en conjunto con el Gobierno Municipal para electrificar 12 colonias, donde se estima que hay 7 mil usuarios domésticos que no tienen contrato, expresó.Todo esto se hará dentro del programa de obra planteado en la reunión, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.