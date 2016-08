Reinciden menores liberados en delitos graves

A sus 16 años de edad, Francisco R. V. se dio el tiempo de planear la violación de una niña de 9 años, pero la intervención de los familiares de la menor se evitó que cometiera el crimen.En su frustración por verse descubierto, Francisco apuñaló a la niña al tiempo que le propinó varios golpes en el rostro que casi le provocaron desprendimiento de retina.El adolescente cometió el ataque contra su vecina la madrugada del lunes 8 de agosto de este año, en una vivienda de la colonia Granjas de Chapultepec, de la cual cortó el suministro de energía eléctrica para adentrarse a la casa y que nadie lo viera.“Por eso queremos justicia, porque él ya está libre. La niña todavía en el hospital y él como si nada en su casa. Fue un ataque directo que casi la mata”, denunció la tía de la menor, Hayde Morales.Casos como este abren el debate sobre las penas y medidas cautelares que, a decir de autoridades encargados de la impartición de justicia, son muy débiles y se requiere de adecuar el nuevo Código Penal a las condiciones del estado de Chihuahua.El pasado fin de semana la Policía Municipal detuvo a cuatro presuntos sicarios tras una balacera en el Infonavit Casas Grandes, en el que uno de ellos recién había cumplido una condena por secuestro en el Tribunal para Menores.“Estos jovencitos son incorregibles y ahora con las nuevas leyes que les reducen condenas y otorgan protección se volverán el diablo. Se necesitan castigos más severos para los menores infractores y no esas leyes blandengues que les permiten hacer lo que sea. Se están dando pasos hacia atrás en la protección de la sociedad y dejando la puerta más abierta a la delincuencia (sic)”, publicó el usuario de Diario Digital, Sergio Cárdenas.El fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás, dijo que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un sentido más garantista y permite que, en delitos graves como homicidio, violación e intento de homicidio cometido por menores, los imputados puedan llevar el proceso en libertad.“Es un costo muy alto que no tenemos porque pagarlo si ahorita somos capaces de convencer que tiene que haber algunas modificaciones para endurecer este Código, que esté acorde a la realidad de un estado como Chihuahua”, dijo el funcionario durante una reunión de seguridad con empresarios en la Central de Abastos de Ciudad Juárez.Para José Antonio Navarro Castañeda, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Ciudad Juárez, lo que se necesita es que autoridades realicen un trabajo más eficiente, el cual no sólo abarca la detención de criminales, sino de dar seguimiento a sus casos y de reinsertarlos a la sociedad.“Si no se le puede dar una prisión preventiva (al menor) sí pueden ser varias medidas cautelares que se le decreten al adolescente, para que aseguren su comparecencia ante el tribunal cuando se le requiera”, dijo el litigante.Tan sólo en este año Francisco R. V. ha sido detenido en cinco ocasiones por la Policía Municipal, principalmente por protagonizar riñas e intoxicarse en la vía pública.Por día, unos 12 menores de edad son detenidos en las calles de Ciudad Juárez por diversos delitos y faltas administrativas, dando un total de 2 mil 890 arrestos en lo que va del año, de acuerdo con un reporte del Departamento de Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Luego de ser detenido por las lesiones que provocó a Michelle, el menor fue liberado y se le ha visto rondar por la colonia, según demandaron familiares de la víctima, quienes pidieron castigo para el presunto agresor.Francisco R. V. registra cuatro detenciones previas al intento de homicidio de la niña de 9 años, de acuerdo con reportes de la Policía Municipal.Su historial indica que el 5 de junio de este año fue detenido por participar en una riña en la vía pública; el 3 de mayo, fue arrestado por intoxicarse en lugares públicos; el 10 de marzo, también fue asegurado por intoxicarse y el 17 de enero, por protagonizar una riña.Por su parte la Asociación de Abogados Penalistas contrastó las declaraciones del fiscal, al asegurar que la FGE quiere tener a todos los imputados presos en la cárcel, pero que no todos los delitos ameritan esa sanción.“No es una situación de protección al delincuente. Lo que pasa es que el Código Nacional está poniendo a trabajar a la autoridad”, dijo.Detienen a 12 menores al día en promedioDe enero a agosto se arrestaron a 2 mil 890 adolescentesFuente: SSPM

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.