Oculta Municipio estudio para solucionar crisis de Pensiones

A pesar de que la actual Administración municipal gastó en la realización de un estudio técnico para buscar una solución a la crisis del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, las recomendaciones no sólo han sido desatendidas, sino que el diagnóstico se mantiene oculto y algunos funcionarios hasta lo desconocen.Así quedó evidenciado al solicitar copia o la consulta directa del documento a la Secretaría del Ayuntamiento, a la Tesorería Municipal y a la Oficialía Mayor del Gobierno local, cuando los titulares de cada dependencia manifestaron desconocer el destino del estudio por el que se pagaron 255 mil pesos a un despacho externo.De acuerdo con fuentes confidenciales, el estudio determinó que para rescatar y hacer eficiente el Fondo de Pensiones se requiere retener a los trabajadores municipales al menos el 15 por ciento de su salario, es decir, ocho veces más de lo que actualmente aportan, que es el dos por ciento.O bien –agrega la propuesta que la autoridad mantiene resguardada y niega dar a conocer–, la retención podría ser hasta del 25 por ciento del salario, lo que representa una cuarta parte del ingreso de los burócratas.Las dos propuestas, pero sobre todo la segunda, comentan, escandalizó al Gobierno que optó por “esconder” e ignorar las recomendaciones por temor a que se presentara un caos entre los burócratas con derecho a jubilarse.“La propuesta que nos hicieron de retención y aportación era altísima, fuera de toda lógica, por eso nos dijeron que deberíamos tener cuidado con el manejo de la información, porque podía generar un problema de jubilaciones tempranas, lo que ya se había empezado a presentar desde que se difundió que se haría un nuevo reglamento con modificaciones y empezó el caos”, explica un funcionario municipal que conoce el estudio, pero pide resguardar su identidad.El Municipio consideró que aplicar cualquiera de las dos propuestas representaba un “grave riesgo” para la administración, porque se podrían detonar las peticiones de jubilaciones de manera masiva entre los poco más de 800 empleados que desde entonces tenían derecho a tramitar su retiro, lo que “tronaría por completo” las finanzas públicas.Además, se dio a conocer que el informe que originalmente había sido anunciado como un “estudio actuarial”, en realidad sólo fue un diagnóstico inicial que arrojó lo que ya sabían: “que tenían un grave problema que se debe resolver con urgencia”, pero las soluciones eran inviables.“Fue algo muy genérico, como cuando vas al médico y te dice que estás enfermo y te da un diagnóstico, pero no te da la medicina porque querían cobrar más para hacer otros estudios y recomendaciones que realmente fueran viables”, agregaron las fuentes confidenciales consultadas en el Gobierno local.De acuerdo con datos oficiales, el estudio lo realizó la empresa Valuaciones Actuariales del Norte, que tiene su sede en Saltillo, Coahuila, misma compañía que, según informó el Gobierno en su momento, ha realizado estudios para 28 estados del país, para 37 universidades incluyendo la UACJ y elaboró los datos que fueron la base de las reformas al IMSS, Issste y a Pemex.Según consta en actas de la Oficialía Mayor, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio autorizó el 2 de septiembre de 2014 al secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, contratar los servicios profesionales de una empresa para realizar un “estudio actuarial”, lo que se dio a conocer a la ciudadanía a través de los medios de comunicación.Sin embargo, de acuerdo con el tesorero Juan Miguel Orta Vélez, lo que en realidad se hizo sólo fue un diagnóstico y aún se requiere de un “estudio profundo” no necesariamente actuarial, porque el sistema de pensiones y jubilaciones es dinámico y, desde su perspectiva, lo que se requiere es una revisión escrupulosa.“No se hizo un estudio actuarial a fondo, se hizo un diagnóstico, el diagnóstico determinaba que era necesario incrementar la aportación municipal tanto de los empleados como del Municipio y recomienda que se incrementara la edad que tienen las personas que se jubilan, aproximación que le dio base al reglamento que ya está aprobado”, considera.Aunque de acuerdo con el acta de la sesión extraordinaria realizada por el Comité de Adquisiciones, lo que se aprobó fue un procedimiento de adjudicación directa para la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales consistente en “un estudio actuarial para la solvencia del sistema de pensiones para mejorar las políticas que ayuden a la Administración Municipal a dar certeza a sus jubilados y pensionados”.El contrato, agrega el acta de la cual El Diario tiene en su poder una copia porque es un documento público, se celebraría con la “moral Valuaciones Actuariales del Norte S.C. Consultoría Actuarial”, el cual tendría una vigencia de 45 días y se pagarían 255 mil 200 pesos, incluido el IVA.La propuesta fue autorizada por los 10 integrantes del Comité, entre quienes se encontraba José Alfredo Aguirre Carrete, quien entonces era el Oficial Mayor; el coordinador de la Comisión de Hacienda en el Cabildo, el regidor Alberto Reyes Rojas; y representantes del secretario del Ayuntamiento, del tesorero, de la contralora y del síndico, porque estos últimos no asistieron a la sesión.De acuerdo con antecedentes periodísticos, el supuesto estudio actuarial que se mandó hacer para poner solución a la quiebra técnica del sistema de pensiones, se presentó en enero del año pasado a Enrique Serrano Escobar, entonces presidente municipal, quien buscaba hacer autosustentable el Fondo para generar pensiones dignas a los burócratas.Desde entonces, el secretario del Ayuntamiento dijo que los datos que arrojó el estudio sobre las aportaciones que deberían hacer tanto los empleados como el Municipio quedarían en reserva porque, argumentó, serían la base de las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM).“Lo importante es saber cómo estamos con un estudio científico, había que hacer el estudio para demostrar lo que ya sabemos, que es un fondo en quiebra que le pega al gasto corriente, pero también lo que se debe hacer”, declaró Quintana Silveyra después de la reunión en la que se presentaron los resultados.Consultado al respecto, el secretario del Ayuntamiento dio a conocer que no dispone del estudio actuarial y, en caso de obtenerlo, debería consultarlo con el presidente municipal Javier González Mocken para dar acceso a su contenido.Mientras que el tesorero afirma que tampoco tiene el documento, el que considera debe estar clasificado para no darlo a conocer.En tanto que el oficial Mayor, Hugo Alonso Venzor Arvizo, menciona que no tiene ni la menor idea de qué pasó con el estudio y quién lo tiene, porque cuando él asumió el cargo después de Juan Francisco Vélez Rubio, sólo supo que se tenía un diagnóstico, pero desconoce si se le dio seguimiento.“Tenemos uno pero que dice que existe un problema, no la solución, es un diagnóstico, nos dice que tenemos un problema, pero ya no sé si se dio el siguiente paso que era buscar las soluciones más viables”, comenta.Fuentes confidenciales dicen que esa segunda etapa del proyecto, que consistía en buscar propuestas más óptimas para el rescate y operación del Fondo así como saber el monto que debería aumentar anualmente para hacerlo eficiente, tendrían otro costo para el Municipio, mucho más que los 255 mil pesos que se pagaron, por lo que no se mandó realizar y algunos funcionarios desconocen el destino final del documento.A la vuelta de un año, en abril de este año, el Municipio sólo logró que se aprobara duplicar la retención y las aportaciones al Fondo de Pensiones en un cuatro por ciento cada uno, lo que hasta ahora no se aplica a pesar de que a partir de este año todos los empleados recibieron un aumento salarial y los sindicalizados actualmente negocian un segundo ajuste de hasta un 8 por ciento.Situación por la que el Fondo se mantiene inoperante y en “contingencia”, porque los 431 millones que se han acumulado alcanzarían apenas para solventar un año de sueldo a los dos mil 755 burócratas que ya se retiraron o a los familiares de trabajadores fallecidos.Información oficial publicada por el Municipio revela que al Fondo aportan todos los empleados activos, que suman poco más de seis mil, porque a los que están contratados en lista de raya y a los funcionarios de primer nivel no se les hacen retenciones.La apuesta ahora es que se aplique el aumento del cuatro por ciento a las retenciones y aportaciones, como lo establece el nuevo Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para los Trabajadores al Servicio del Municipio, publicado en junio de este año en el Periódico Oficial del Estado.Sin embargo esto será hasta después de que se apruebe la revisión del contrato colectivo que se celebre entre el SUTM y el Municipio, cuando los trabajadores sindicalizados habrán negociado el aumento salarial que ya pidieron de manera oficial.El Sindicato presentó el pasado 10 de agosto la petición de aumento salarial junto con el emplazamiento a huelga para el mediodía del 6 de octubre.1.-Retener a los trabajadores al menos el 15% del salario, que es ocho veces más de lo que actualmente aportan2.-Que den hasta el 25% de su sueldo, lo que es la cuarta parte de lo que ganan