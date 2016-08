Ejecutan a 10 durante fin de semana; cuatro eran mujeres

Con diez homicidios dolosos registrados el fin de semana que recién concluyó la cifra de asesinatos en agosto aumentó a 47, para un total de 291 en lo que va del año, de acuerdo con un seguimiento periodístico de estadísticas que lleva la Fiscalía General del Estado (FGE).El saldo de la racha violenta dejó cuatro mujeres ejecutadas y cinco hombres, cuyos crímenes se cometieron en un lapso de 16 horas de la noche del sábado a la mañana del domingo, según establecen investigaciones de agentes especializados en la escena del crimen.Varios ataques armados se registraron en lugares públicos como parques y dentro de casas, donde las familias presenciaron cómo los sicarios aniquilaban a sus seres queridos.El comparativo de las recientes ejecuciones deja ver que vuelven a tomar el estilo de crímenes de alto impacto, como los que se cometían en los tiempos más violentos de Ciudad Juárez, del 2008 al 2013.La Policía Municipal y la Fiscalía General del Estado atribuyen el repunte de los hechos violentos aquí a los ajustes de células del crimen organizado, principalmente entre narcomenudistas.Sobre la jornada de homicidios del fin de semana (6 el sábado y 4 el domingo) cuerpos policiacos no reportaron la detención de los asesinos.Peritos en balística forense de la FGE, documentaron que en al menos tres eventos violentos fueron percutidos 41 proyectiles de arma de fuego, principalmente de delibre 9, .40 y .45 milímetros.A tres días de que concluya el mes, agosto pudiera alcanzar los 52 homicidios registrados en julio, que fue el más violento de los últimos dos años, de acuerdo con un análisis de datos basado en estadísticas oficiales.El desglose de las cifras que da a conocer la Fiscalía indica que en este mes 45 personas han sido asesinadas, ocho de ellas mujeres, y la localización de una osamenta.El primer hecho violento del fin de semana fue el homicidio de dos hermanas que se encontraban a bordo de una camioneta en la colonia Oasis Revolución, el sábado a las 18:38 horas.A las 20:55 horas del sábado dos hombres fueron atacados a balazos dentro de su vivienda ubicada en las calles José María Porras y Beta de la colonia Anáhuac, muriendo uno de ellos cuando era trasladado a una clínica particular y otro más en un hospital del Seguro Social.Ricardo Ponce Rodríguez de 58 años, falleció al ingresar a la clínica particular Sanatorio de Jesús, mientras que Ernesto Ochoa Bizarro de 31, murió en una clínica del IMSS.A las 23:00 horas de ese mismo día una pareja que llegaba su casa de la colonia Hacienda de Las Torres fue ejecutada de varios disparos de arma de fuego.La mujer es de una edad aproximada entre 25 a 30 años y el masculino de 30 a 35. Ambos permanecen sin ser identificados.En el lugar del ataque se aseguró un auto Honda Civic blanco, modelo 1999, en el cual se trasladaba la pareja.Personal de la FGE aseguró 5 casquillos percutidos de calibre 9 milímetros y 6 más de calibre .40.Y en el último de los eventos del domingo, se reportó a las 9:00 de la noche la ejecución de un hombre y las lesiones de su acompaãnte en la colonia Manuel Valdés.

