Después de la tormenta… se queda el lodo

Mientras los bomberos sacan un ropero de madera y las sillas de un comedor, María del Rosario contempla su casa convertida en un gran charco, recargada en la cerca de madera y láminas que delimitan su domicilio, asentado entre varios arroyos.La mujer deja escapar algunas lágrimas discretas mientras observa cómo su esposo y la gente de Protección Civil colocan uno a uno los muebles en la calle de tierra.La vivienda se localiza entre las calles Ramón Aranda y Níquel, construida en un predio que colinda al poniente con un gran barranco y al oriente con más casas.La noche del sábado, la tormenta echó abajo el muro norte de la casa y el agua ingresó para estropear todos los enseres de la familia Rojo Acuña.Y el torrente en el viaducto Díaz Ordaz y el arroyo Las Víboras alcanzó más de un metro de alto, dijo Matamoros Barraza, al informar que los bomberos atendieron derrumbes de paredes de viviendas del poniente, el más grave entre las calles Níquel y Ramón Aranda.Una parte del arroyo Las Víboras lucía completamente cubierta por el lodo; quienes circulaban por ahí debían hacerlo por los extremos, pues corrían el riesgo de que sus vehículos se quedaran atascados.Para tratar de despejar el área, algunos hombres comenzaron a retirar con palas y cubetas el fango, pero éste era denso que les resultó una tarea complicada.Elizabeth, una mujer que vive en la calle Ensenada, de la colonia Puerto La Paz, relató que las precipitaciones dañaron el techo, que antes no dejaba pasar el agua hacia el interior de su casa y ahora las goteras aparecieron por todos lados.“Primeramente, me afectó en mi casa. Entró el agua por todos lados. Si no se me dañaron los muebles fue porque moví todo”, dijo.Aidaly Sauceda dijo que la calle Agua Prieta se encontraba cubierta de lodo.En la Plaza de la Mexicanidad, el domingo por la mañana aún se apreciaban varias zonas anegadas.La noche del sábado durante la tormenta, el departamento de Bomberos atendió al menos 13 casos de emergencia, informó Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio.Incluso el túnel de la avenida 16 de Septiembre tuvo que ser bloqueado hasta la 1:00 de la madrugada del domingo, debido a que se acumuló el agua y el paso a desnivel ubicado sobre la avenida Insurgentes ayer en la mañana permanecía cerrado.Las precipitaciones también inundaron la casa de Guadalupe de Jesús Valenciana Méndez, una mujer de 56 años que vive con su marido y tres de sus nietos en las calles Isla Barbados y Naucalpan, colonia Guadalajara Izquierda.

