Alerta por veto a calles enrejadas

La nueva regulación de desarrollo urbano que contempla la prohibición de enrejar más calles y la posibilidad de reabrir fraccionamientos en caso de conflictos vecinales, encendió una alerta entre residentes de conjuntos habitacionales cerrados.“Esto nos puede afectar bastante porque le daría acceso libre a cualquier persona y las rejas no son un capricho, son para darnos mayor seguridad y proteger nuestras pertenencias”, dijo Javier Orozco Martínez, habitante del complejo Valle de Bravo, ubicado en la avenida De las Torres.Lo grave es que un conflicto entre vecinos pueda culminar con el retiro de las rejas, mencionó.Esta semana trascendió que el nuevo reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible aprobado por el Cabildo a finales de junio contempla esas disposiciones, así como restringir la construcción de nuevos fraccionamientos cerrados.Esto fue revelado por el regidor priEsto fue revelado por el regidor priista Alberto Reyes Rojas, quien comentó que no se permitirán más conjuntos de viviendas cerrados y con accesos controlados, todos deben garantizar un mínimo de dos accesos abiertos.Jorge García, dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Juárez, señaló que el nuevo reglamento puede afectar al mercado inmobiliario, sobre todo en las nuevas construcciones.“Todos los fraccionamientos nuevos que se están haciendo son privados porque la gente lo quiere así”, expresó.De acuerdo con datos oficiales, de los 274 fraccionamientos cerrados que hay en la ciudad, hasta 100 presentan conflictos vecinales por desacuerdos en los cobros de seguridad.Claudia Arreola, coordinadora de la organización Red de Vecinos de Ciudad Juárez, afirmó que este reglamento municipal vulnera la seguridad de cientos de personas que cuentan con el enrejado en caso de que sea retirado.Aseveró que son los habitantes del lugar quienes efectúan los pagos en Protección Civil, Tránsito, Desarrollo Urbano y Obras Públicas para la construcción de la caseta de vigilancia y costo del pago lineal de la reja.La autoridad municipal ha externado que se atenderán los conflictos que surjan entre particulares en sectores enrejados y cuando ya no estén de acuerdo en ese sistema de resguardo, entonces se tomará la acción de quitar esa protección que ellos mismos establecieron.Esto ocurrió hace unos meses en Urbi Quinta Granada, ubicado en la parte posterior de un centro comercial situado en los bulevares Zaragoza y Óscar Flores, así como en el fraccionamiento Virreyes, pero sus habitantes solicitaron amparos para impedir el retiro de las rejas por parte del Municipio.Ante la nueva regulación, Arreola destacó que buscan concientizar a la comunidad que radica en fraccionamientos cerrados para que no se generen conflictos.Dijo que es importante la colaboración de todos los propietarios de viviendas de la zona para llegar a acuerdos y que la negatividad de algunos en temas como los pagos no impacten a los demás.Este reglamento se avaló ante el Cabildo el pasado 19 de agosto y se determinó que ya no se construirán fraccionamientos con los principales accesos cerrados, se informó. (Con información de Salvador Castro)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.