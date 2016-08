Invaden colores patrios

Cargando

Los colores patrios llegaron a las principales avenidas de la ciudad; el verde, blanco y rojo esperan las fiestas mexicanas del próximo mes.Pero detrás de estos artículos se alberga el miedo de los vendedores, ya que en la época de mayor violencia en Ciudad Juárez fueron víctimas de extorsiones y robos.“A mí me dieron de cachazos tengo la cabeza toda cicatrizada y me querían robar mi camioneta pero aquí seguimos, de esto vivimos”, afirmó uno de los comerciantes, quien omitió su identidad ya que aún permanece con miedo.Ofertan desde bigotes postizos en 25 pesos, hasta banderas de más de tres metros, además de vestidos patrios y rebozos.Otros de los productos que ofrecen son cinturillas tricolores, sombreros de diversos tamaños, matracas, vasijas de barro y banderines para vehículos.Mencionó que la temporada alta de venta empieza dos o tres días antes del 16 de septiembre.“Esto es cero chino, cada cosa por más pequeña que sea es hecha a mano”, dijo.Algunos de los artesanos que fabrican estos artículos son originarios de Tlaxcala y Oaxaca principalmente.Algunas de las mejores ventas son para las madres de familia, ya que a los infantes de preescolar y primaria les solicitan desde banderas hasta rebozos y vestidos para las presentaciones de bailes mexicanos en las escuelas.Además los propietarios de restaurantes les piden banderas gigantes y adornos alusivos a la Independencia de México.En años pasados los vendedores se han colocado en cruceros ubicados en la avenida Adolfo López Mateos, Paseo Triunfo de la República, Manuel Gómez Morín y Óscar Flores, entre otras.Recordó que en el 2008 fue víctima de un intento de robo a finales del mes de septiembre.“Un hombre me quería robar mi camioneta con todo y mercancía pero no me dejé y la libré por eso ahora estamos muy temerosos y pues evitamos dar información”, comentó.Mientras acomoda algunas banderas, recuerda que los precios van desde los 15 pesos; dice que también entienden la mermada economía de algunos compradores.“La buena es que ellos compren y yo vender”, expresó el comerciante.

