Persiste confusión en pago de pensiones de ‘65 y Más’

Cientos de beneficiarios del programa “65 y Más” aún no se enteran de que por esta única vez se les va a pagar su pensión con giro telegráfico, dijo Luis Carlos Calleros Moreno, coordinador de Sedesol en Ciudad Juárez.“Todavía hay muchas personas que no están enteradas”, pero “van a saberlo cuando vayan al cajero automático y vean que no recibieron su pensión bimestral”, agregó.Santa Gámez Ramos, de 76 años, fue ayer acompañada de su hija Claudia Carbajal a las oficinas de Sedesol que están en David Herrera y Rivas Guillén, a un costado del puente internacional de la avenida Lerdo.Claudia llevó a su mamá a una sucursal de Banco Azteca para que cobrar su pensión y no había fondos en la tarjeta, por lo tanto, preguntaron en la institución y les dijeron que acudieran a Sedesol.Fueron a la dependencia federal el jueves y a la madre le pidieron su credencial de elector, la cual le fue recogida y la citaron para ayer a las 9:00 de la mañana, agregaron.Allí le entregaron a Santa un giro telegráfico por un monto de mil 160 pesos.Calleros Moreno dijo que en caso de que algunas personas no acudan, no pasará nada pues el giro del próximo bimestre les saldrá acumulado.Y ya en ese mismo momento se les entregará la tarjeta del nuevo banco, que será Banorte, expresó.Dijo que ya han entregado unos 4 mil giros telegráficos y esperan terminar esta tarea el martes próximo, luego de iniciar el lunes 15 de este mes.Debido a la gran cantidad de beneficiarios se les tiene que citar para una fecha posterior, agregó.Si se destinan cinco minutos para atender a cada persona, hay que imaginar cuánto va a esperar la que llegó en el lugar número 100, expresó.Por eso se les pide que dejen la credencial y que acudan un día después por su giro postal, informó.El problema se generó porque terminó el contrato con Banco Azteca para hacer llegar el apoyo bimestral a los beneficiarios del programa “65 y Más”.El Gobierno federal depositaba la ayuda a través de tres bancos: Banorte, Bancomer y Azteca, pero con este último se terminó el contrato.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.