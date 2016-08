Cuestionan impacto de entrega de despensas

El Consejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana presentó el último informe de sus actividades en la presente administración municipal, donde destacó, por ejemplo, la entrega de 70 mil despensas el año pasado y 65 mil en lo que va de 2016.Sin embargo, los números no reflejan si la inversión hecha tuvo en realidad un impacto significativo, señalaron organizaciones de la sociedad civil que forman parte del organismo.Entre las cifras que dio a conocer Gerardo Hernández Ibarra, director general de Desarrollo Social, 20 mil personas beneficiadas en el tema de los comités vecinales, 13 mil consultas médicas y 500 psicológicas encabezan las acciones realizadas en esa materia.También aparecen en el reporte 17 mil recetas surtidas con medicamento que no le costó a la administración municipal, la creación de unos mil 500 cuartos cuatro por cuatro y las 15 mil familias beneficiadas con cemento, mortero, concreto y muros de contención donados.Sobre este reporte en el que estuvo presente, el director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), Hernán Ortiz Quintana, y la presidenta de Fundación Integra, Lucila Murguía, señalaron que en cuestión de números es bastante claro, pero no suficiente en términos interpretativos.“Los números son demasiado fríos”, dijo Ortiz. “Tenemos que avanzar en la medición del impacto para saber si las decisiones que se están tomando en cuanto a la política de desarrollo social son las correctas”. (Fernando Aguilar)

