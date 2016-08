No más cierres de fraccionamientos

El nuevo reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, avalado por el Cabildo el 19 de agosto pasado, prohíbe nuevos cierres de fraccionamientos y calles, así como la construcción de conjuntos habitacionales de acceso restringido, informó el regidor Alberto Reyes Rojas, integrante de la comisión de Desarrollo Urbano.“Ya no se permitirán más cerrados, todos deberán tener mínimo dos accesos, dos calles que conecten”, indicó.En el caso de las vialidades secundarias y los fraccionamientos enrejados durante los años de mayor violencia, se mantiene la política de abrirlos sólo donde haya conflictos vecinales, conforme lo aprobó el Cabildo el pasado 29 de junio.Hugo Venzor Crabtree, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), dijo que los desarrolladores habitacionales no fueron consultados sobre las modificaciones al reglamento.Mencionó que recientemente el gremio fue notificado de la nueva disposición y están analizando las posibles implicaciones para el sector.El representante del organismo dijo que los fraccionamientos cerrados son un “gancho” de venta e incluso los más buscados por los compradores de casas.“Los mismos clientes son quienes piden esa característica. No se sienten seguros. Consideramos que es a la comunidad y sus necesidades lo que deben tomar en cuenta en esta clase de modificaciones”, refirió.Gilberto Contreras, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) declaró que ese sector tampoco participó en el tema.El regidor Reyes Rojas refirió que todos los fraccionamientos cerrados tienen que permitir y darle la facilidad a los vecinos para que entren y salgan.“No es posible que los obliguen a bajarse del vehículo a abrir la puerta, no es posible que les nieguen la entrada a sus familiares y amigos e impongan una restricción de horario, eso debe terminar”, indicó.Señaló que la única excepción son los condominios que están sujetos a otras disposiciones y requisitos, como contar con lotes más grandes y la obligación de hacerse cargo del mantenimiento de sus propios servicios públicos y pavimento, además de estar sujetos a tasas más altas de Impuesto Predial.Las nuevas disposiciones entrarán en vigor una vez que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.Estas medidas son abordadas en uno de los capítulos del reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible enviado para su publicación en el Periódico Oficial a la Secretaría de Gobierno del Estado.De acuerdo con un reporte de la Dirección General de Desarrollo Urbano tan solo el año pasado, de los 274 fraccionamientos cerrados que hay en la ciudad, hasta 100 presentaron conflictos vecinales principalmente por desacuerdos en los cobros de seguridad.Al romperse el diálogo entre sus habitantes por una sola queja, el Municipio optará por retirar los enrejados, se informó. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

