Rechaza Fiscalía denuncia de agresión a conductor de Uber

Con una ceja suturada y la camisa llena de sangre Javier Omar Moreno Lazcano, conductor de Uber denunció ayer públicamente la agresión que sufrió por parte de dos integrantes del sitio Intermex.Y lo hace público porque el Ministerio Público se negó a abrir la carpeta de investigación, debido a que la víctima no aportó el peritaje del percance vial.Javier fue acompañado de otros conductores de Uber que inicialmente buscaron dialogar con los taxistas en su terminal, pero ante la actitud hostil y amenazante optaron por recurrir al Ministerio Público. Nada resultó.Javier dijo que prestó un servicio en la colonia Villas de Salvárcar cuando un taxista lo atropelló y otro lo golpeó para abandonarlo malherido a mitad de la calle.“Estaba terminando un viaje de Uber, de pronto estaba bajando la maleta del pasajero, cuando voy a subir al auto un taxi de Intermex me arrolla, me caigo al suelo, al levantarme veo que viene hacia mí y me tira un golpe y no me da, yo se lo di y cae, volteo hacia mi derecha y del otro lado veo a otra persona que me golpea con un objeto y me desmayé”, narra el herido.No descarta que los taxistas lo siguieran.Uber es una oportunidad de negocio y de crecer por lo que reprobó que los taxistas se opongan en forma agresiva y violenta a la prestación del servicio.Los taxistas han formado grupos por medio de WhatsApp y constantemente se están monitoreando como una medida de seguridad, otra acción de protección que adoptaron fue el evitar recoger pasajeros cerca de las centrales de taxis.“Le hablamos al pasajero y le decimos que lo recogemos más adelante para evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo al usuario y a nosotros como conductores”, dijo Javier.Los conductores son personas profesionistas, algunos son estudiantes y han encontrado en Uber una nueva opción de obtener ingresos en forma lícita. Utilizan sus vehículos de reciente modelo y se preocupan porque su aspecto sea limpio para brindarle confianza al usuario.“Queremos que estas agresiones se detengan porque puede pasar algo peor”, advirtió el conductor.“En este mes han sido golpeados cuatro compañeros y no se vale. Déjenos trabajar, el sol sale para todos”, plantearon los conductores que urgieron a las autoridades su intervención para el cese de agresiones.