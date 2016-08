Dan beca a 2 mil 500 estudiantes

Los últimos 2 mil 50 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de la ciudad que estaban inscritos en una convocatoria del Municipio recibieron ayer una beca de mil 500 pesos con la que podrán comprar útiles escolares y uniformes, entre otras cosas.El estímulo es la última parte de las 4 mil becas que las autoridades repartieron este 2016 y marca el cierre del programa que en toda la administración saliente dio 18 mil, explicó Jesús José Rodríguez Torres, director de Educación y Cultura del Municipio.De acuerdo con el funcionario, en cada uno de los tres años de este Gobierno municipal 6 mil alumnos se hicieron acreedores a la ayuda, de modo que en total suman 18 mil.“Realmente consideramos que no es mucho el apoyo, pero tampoco es nada”, dijo Edith Cervantes, madre de una adolescente que cursa el segundo grado de secundaria. “Podemos usarlo para comprarle otros zapatos y unos útiles que quedaron pendientes; a lo mejor también cosas para que se pueda llevar de lonche”.El programa se denomina Becas de Equidad Social y la última parte de los alumnos que se beneficiaron con él asistieron por la mañana a la ceremonia realizada en el auditorio cívico Benito Juárez, donde cuatro de ellos fueron reconocidos públicamente por haber obtenido los promedios más altos entre todos los becarios.Jonathan Alejandro Tamayo Longoria, Roberto Morales Astorga, Diana Teresa Sandoval Lozano y José Manuel Mendoza Aparicio pasaron al frente del auditorio y este último leyó un mensaje de agradecimiento a nombre de todos los estudiantes.En su breve discurso, el adolescente de 12 años –quien padece discapacidad visual– se dijo convencido de que el estudio es una llave para crecer en lo personal y en lo colectivo, además de que sin él la vida humana es inimaginable.“Aunque estudiar es un proceso muy importante en la vida, a veces se vuelve lejano e imposible”, comentó ante cientos de personas. “Las razones todos las conocemos. La falta de recursos, la marginación o no tener empleo son unas de las tantas que existen y por eso, estar aquí esta mañana es algo importante”.Las autoridades municipales abrieron la convocatoria el lunes 18 de julio y ésta permaneció vigente hasta el viernes 22.Para registrarse, los interesados debían presentar en las oficinas ubicadas en la avenida Francisco Cilla y Abraham González algunos documentos como la identificación del padre o tutor y un papel donde constara que el promedio mínimo obtenido era 8.0.También había que mostrar el acta de nacimiento del alumno, un comprobante de domicilio y comprobantes de ingresos de los padres, donde se aprecie que éste no rebase los 6 mil pesos mensuales. (Fernando Aguilar)

