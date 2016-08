Espera difunta fosa para descansar

Por falta de fosas abiertas en el panteón municipal San Rafael, el cuerpo de la señora Cruz Hernández Frayre permanece en un ataúd rodeada de flores desde el pasado miércoles, en una vivienda de la colonia Felipe Ángeles, en espera de ser sepultada.“Nos dicen que están descompuestas las máquinas excavadoras y que habrá fosas hasta el próximo miércoles o viernes”, expresó Raymundo Esparza, hijo de la mujer.Esta situación de que no hay fosas abiertas en el panteón municipal ya había sido denunciada el pasado mes de junio.La mujer de 68 años falleció por complicación en su salud por el cáncer que padecía desde hace años.“Vino la Policía a la casa el día de su muerte y después un médico extendió un certificado, por lo que contratamos a la funeraria Paraíso para el velatorio del cuerpo”, expresó María Elizabeth Hernández Díaz, nuera de la señora fallecida.Mencionó que ese día recibieron el cuerpo para velarlo en la vivienda ubicada en las calles Asnos y Novillos sin número de la citada colonia.Dijo que luego acudieron junto con los empleados de la funeraria Paraíso al Panteón San Rafael para arreglar todo y darle sepultura, ya que habían pagado 10 mil pesos por el servicio.Sin embargo, ahí les informaron que no había fosas abiertas ya que tenían la maquinaria descompuesta y que pensaban que podría ser hasta la próxima semana.“Los familiares expresamos que ese no era problema, ya que nosotros nos encargaríamos de cavar la fosa, pero de respuesta nos expresaron que eso no era posible ya que se meterían en un problema”, dijo.Agregó que el cuerpo de su suegra permanece sin poder ser sepultado en la casa desde el miércoles con la alta temperatura que aún se registra en la ciudad y no saben qué hacer ya que la familia no tiene recursos para pagar otro panteón.Mencionó que el cuerpo fue preparado en la funeraria para cuatro días, por lo que planeaban sepultarlo ayer viernes u hoy sábado a más tardar, por lo que no saben qué hacer.Dijo que en el panteón les ofrecieron en venta otra fosa en un terreno privado contiguo, por lo que dijo que están haciendo puro negocio.El pasado 20 de junio, El Diario publicó que varios cuerpos no podrían ser sepultados ese fin de semana en el panteón municipal por falta de fosas. Y no era porque el cementerio estuviera saturado, sino que la maquinaria para la excavación de la tierra tenía fallas mecánicas y el Gobierno Municipal carece de equipo para abrir más tumbas.“Esta no es la primera vez que pasa, ya nos ha ocurrido varias veces en que tenemos que suspender la velación y las familias tienen que esperarse a la reparación”, denunció uno de los encargados de la Funeraria Santa Rosa.José Guadalupe Torres, de 69 años, murió el pasado 27 de mayo y no podía ser sepultado por sus seres queridos. Su cuerpo permanecía congelado en el área de refrigeración contigua a la sala de necropsias del Servicio Médico Forense.La causa era por qué se descompuso la única máquina con la que cuenta el Gobierno local. (Salvador Castro / El Diario)