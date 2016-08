A falta de ruteras, ofrecen ‘ride’ por $5

Recorrer el tramo de avenida Talamás Camandari a la entrada de Las Arecas no es fácil para los habitantes de ese fraccionamiento, menos cuando van cargados con bolsas de mandado o con bebés en brazos.Es un kilómetro y medio de distancia que no cubre el transporte público, pero José Luis Gaytán encontró la solución. Con su camioneta, por una cuota de 5 pesos por persona, traslada a quien lo requiere desde hace un año.Acondicionó una pequeña sombra con una lona en color azul y cuatro barrotes para los solicitantes del servicio que presta diariamente de las 06:30 a las 18:00 horas, junto con su esposa.La gente ya sabe de esta modalidad y espera pacientemente en el cruce de la avenida Manuel Talamás Camandari y calle Capilla San Mateo.El chofer narró que lleva más de un año con esta labor, en la que transporta madres con bebés en brazos y hasta a personas con alguna discapacidad.“Empecé porque veía a la gente que iba y caminaba con todo y calor o frío, algunos enfermos o con niños chiquitos”, mencionó.Este transporte es más económico, incluso que las ruteras que cobran siete pesos por persona.También se les preguntó a algunos de los taxistas sobre el costo de este servicio y algunos cobran hasta 35 pesos por esta misma distancia.Dijo que luego de un tiempo de dedicarse a esa función, su esposa comenzó a ayudarle, pues la cantidad de “viajes” que hacen varían; “durante el fin de semana aumentan considerablemente”, dijo.Al tiempo de realizar el recorrido se observó que varias personas bajan del camión de la Línea 1-A con múltiples bolsas de despensa.“Está canijo para caminar de aquí donde nos deja la ruta hasta la casa, aquí le pagamos a una camioneta y nos deja en la calle principal del fraccionamiento”, comentó uno de los usuarios.Hace poco más de tres meses se generó un conflicto con algunos de los taxistas. “Nos corrieron y nos han querido quitar, pero la misma gente no los deja porque ellos son bien careros”, relató Gaytán.Explicó que la misma comunidad los busca, ya que consideran un abuso el cobro de 25 a 35 pesos que realizan los taxistas.Así como ellos, un par de personas han optado por dedicarse a esta labor que a pesar de que no les es redituable, buscan apoyar a los vecinos.Colindante al fraccionamiento Las Arecas, ya se comenzó la edificación de un nuevo complejo habitacional.“Uno se viene para acá porque te venden todo muy bonito, que ya hay escuelas y transporte, sí hay camiones pero pasan bien lejos”, explicó el conductor.Bromeó y dijo que son el “Uber” de los pobres.Dijo que en una ocasión le solicitaron a un concesionario que ingresara hasta la calle principal del fraccionamiento y les dijo que se realizaría en los siguientes días, de esa solicitud ya pasaron poco más de seis meses.Otro de los servicios que ofrecen es el traslado de estudiantes a los planteles Nueva Generación o preescolar Chihuahua.Dice que con esta actividad extreman precauciones ya que ellos cuidan la vida los infantes.“A mí me sale muy apenas para la gasolina y el mantenimiento, yo no me gano mucho aquí pero apoyo a la gente y ellos me apoyan a mí, aquí es así”, finalizó mientras echa andar su camioneta cargada de pasajeros hacia la entrada un complejo en medio de la nada. (Maricela Morones / El Diario)