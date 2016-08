Llegan libros… pero faltan maestros

Mientras los libros de textos gratuitos llegaron a la Escuela Primaria Fernando Ahuatzin, unos 200 alumnos no tienen maestros, por lo que no pudieron desarrollar sus actividades académicas durante toda la primera semana del nuevo ciclo escolar.El plantel requiere de cinco profesores, tres para tercer grado, uno para segundo y otro más para los infantes de primer grado, dijo la directora Lorena Meléndez.También en el Jardín de Niños Nueva Generación persiste la incertidumbre debido a que no han resuelto el faltante de dos profesores y sólo cuentan con una maestra provisional para esta semana, la que fue enviada después que la directora, Ana Guadalupe Romero Chagoya, se arrodilló ante funcionarios para suplicar que atendieran el déficit.Hasta ayer no tenía la seguridad de que las dos plazas fueran cubiertas, por lo que esperará hasta el lunes para tomar una decisión sobre las acciones a tomar.Por lo pronto, ella misma está atendiendo a uno de los grupos, mientras que el otro está supervisado por la maestra que enviaron de forma provisional a la institución ubicada en el fraccionamiento Álamos de San Lorenzo.Al enfrentar un problema similar, Meléndez se dijo sorprendida por la falta de personal.El pasado lunes, al inicio de las actividades escolares, no llegaron cinco de los 20 docentes que deben laborar en el plantel Fernando Ahuatzin, ubicado en el cruce de las calles Ojinaga y Carretera Casas Grandes, de la colonia Nuevo Hipódromo.“Desde antes de terminar el año educativo ya me habían dado los nombres de toda la plantilla escolar y esto realmente atrasa a los niños”, afirmó.Dijo que, le mencionó la supervisora de zona, se prevé que será hasta el próximo lunes 29 de agosto cuando se resuelva la situación.“Las mismas madres optaron por llevarse a los niños, ellas vieron que no tenía caso que se quedaran aquí, ni la subdirectora ni yo nos dábamos abasto para atender a 200 estudiantes”, explicó.Meléndez indicó que actualmente tienen 800 estudiantes y que la institución es la de mayor demandan en la zona.Al cuestionarle si algunos de los 200 estudiantes que no tienen maestra se habían cambiado de escuela, aseguró que no, ya que los padres confían en que las autoridades de Educación enviarán a los docentes el próximo lunes.“Es complicado explicarle a los padres porque inmediatamente ellos piensan que la cuestión la podemos resolver nosotros y qué más quisiéramos, pero no”, aseveró la directora.La semana pasada los profesores de la zona sostuvieron una reunión con autoridades de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh), en donde participaron un par de madres de familia.“Las mamás les expusieron toda la problemática que implica que los niños no tengan un docente, lo más preocupante es que ellos se atrasan y los jefes solamente nos dicen que ya están en contrataciones”, dijo.