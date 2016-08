Conceden a madre de reo en fase terminal llevarlo al HG

Las manecillas del reloj de madera colgado en la pared de la Doceava Sala de Ciudad Judicial giran a ritmo lento para el reo clasificado con la causa penal 2215/13.Durante la mañana del jueves su piel tomó por momentos, un tono amarillento y luego verdoso; se tocó en el área del riñón y luego la cabeza como síntoma de desesperación.José Luis Muñoz Mendoza padece desde hace años una enfermedad crónico-degenerativa renal, en fase terminal, y desde hace ocho años enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio.Él pidió seguir preso en el Cereso Estatal número 3 de Ciudad Juárez, quería terminar ahí la última etapa de su vida. Pero su madre, Bertha Olivia Mendoza Herrera, testificó y suplicó ayer a un juez de Control la necesidad de que su hijo lleve un tratamiento médico adecuado.El juez Apolinar Juárez Castro, dictó la medida cautelar de prisión preventiva y ordenó a los directivos del penal canalizar inmediatamente al reo al Hospital General, donde deberá recibir por un año el tratamiento especializado para su enfermedad, con custodia policiaca las 24 horas del día.“Se le debe garantizar el derecho a la salud”, reiteró el juez.Durante el desarrollo de la audiencia de formulación a imputación se dio a conocer que José Luis requiere de un trasplante de riñón, de al menos tres hemodiálisis por semana y de buena alimentación, condición que en el Cereso no le pueden dar.Juárez Castro refirió que el artículo 166 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, cita que en el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona o, de ser el caso, en un centro médico, bajo las medidas cautelares que procedan.Los detalles sobre el homicidio del que se acusa a Muñoz Mendoza no fueron tratados durante la audiencia.A la vez que el juez dictaba los términos de la medida cautelar, los sollozos de Bertha Olivia interrumpían la pronunciación del funcionario.En la etapa final de la audiencia, la madre pidió la palabra pero le fue negada por el juzgador, ya que el público no está autorizado a participar en el desarrollo de la conferencia.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.