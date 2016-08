En puerta, 110 mil embargos por derecho vehicular

Las notificaciones de embargo enviadas a guiadores porque no han pagado el derecho vehicular suman 110 mil 437, dijo el recaudador de Rentas, René Franco Ruiz.De esas personas, dos decidieron entregar sus vehículos en pago del gravamen que adeudaban, pues para ellos era mejor hacer eso, dio a conocer.Aparte se enviaron 20 mil 50 notificaciones por Impuesto sobre Nómina, mil 94 de Impuesto Celular por Arrendamiento, 28 mil 171 por el Programa de Obligaciones Federales y 215 por Liquidaciones y Multas, agregó.Todas ellas se habían enviado hasta el 31 de julio, informó.Expresó que extrañamente, todavía hay 9 mil 726 automovilistas que pagaron sus placas en los medios alternos y que no han ido a recogerlas.Esto significa que cubrieron el canje de placas en tiendas de conveniencia, sucursales bancarias y centros comerciales, precisó.Pero no han ido con sus recibos a las oficinas estatales a recoger las nuevas láminas, continuó.Se trata de 4 mil 60 automóviles nacionales y 3 mil 815 fronterizos, además de mil 46 pickups nacionales y 642 fronterizas, entre otros, dijo.Agregó que en el Presupuesto de Ingresos se presupuestó lograr, en todo el año, una recuperación de 87 millones, pero hasta julio se logró ya rescatar 78 millones.En Liquidaciones y Multas se planteó lograr en todo el 2016 un total de 18 millones, sin embargo, ya se han captado 32 millones, informó Franco Ruiz.“Esto se debe a que se ha tenido una gran recuperación por la reactivación económica, pues han acudido los representantes de muchos negocios”, expresó el recaudador de Rentas.Por ejemplo, hay un promedio de 33 inscripciones nuevas de negocios por mes, además de 58 reanudaciones o reaperturas y 53 actualizaciones.“Se trata de personas que cerraron sus negocios hace seis años a causa de la inseguridad y que los están volviendo a abrir”, agregó.En agosto de 2015 se tenía, por concepto de todos los impuestos, una captación de 829 millones de pesos en todo lo que iba del año, informó.Y ahora, en el mismo mes de 2016, se han logrado captar 998 millones de pesos, es decir, se ha tenido un ingreso mucho mejor que el año pasado, expresó.Respecto al replaqueo, dijo que ya van 357 mil 413 trámites efectuados, pero hay pendientes 169 mil 493, de un total de 568 mil 768 que forman el padrón vehicular de la ciudad.Los obligados a revalidar son 526 mil 906.La diferencia se refiere a los guiadores que sacaron placas por primera vez, cantidad que asciende a 42 mil 872 automovilistas y que son la suma de todas las altas nuevas menos las bajas realizadas, informó. (Horacio Carrasco / El Diario)

