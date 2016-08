Ubicaron cámaras de tráfico camionetas robadas de agencia

Las camionetas de lujo, modelo 2017, que fueron robadas de la agencia Ford fueron ubicadas a través de las cámaras de tráfico al momento en que eran conducidas por diversas calles de la ciudad.La tarde del miércoles un comando armado robó cuatro unidades de reciente modelo de la bodega de la agencia en esta ciudad. El grupo de cinco hombres irrumpió en el corralón de la distribuidora, donde presuntamente amagaron a los trabajadores y se llevaron las unidades Lobo Platinum, doble cabina, modelo 2017, con valor cada una de alrededor de 800 mil pesos, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz.“Se montó un operativo que fue apoyado por las cámaras de videovigilancia y los puntos de revisión aleatoria”, dijo el secretario al hablar de la acción de los agentes preventivos que por varias horas cercaron la ciudad para localizar las unidades de reciente modelo.Los vehículos, trascendió, tenían como destino la Sierra de Chihuahua.Las personas aseguradas por los agentes preventivos fueron identificadas como José Manuel Piñón Hernández, de 28 años; Ricardo Puebla Orona, de 29 y Samuel Sánchez Aragón, de 31.Estos dos últimos cuentan con antecedentes penales por delitos como extorsión, posesión de armas y contra la salud, pese a ello lograban obtener su libertad en corto tiempo, según el archivo periodístico.El robo con violencia no significa una afrenta a la autoridad, aseguró ayer el secretario de Seguridad Pública Municipal.Este hecho violento, del que no se tienen antecedentes similares en años recientes, ocurrió días después de que la Fiscalía General del Estado y la propia Secretaría anunció una sobrevigilancia en la ciudad con células mixtas, volantas y la instalación aleatoria de puntos de revisión carretero.“No lo vemos como reto, ni una afrenta. Si los delincuentes quieren un enfrentamiento con la autoridad lo van a tener y ahí está la respuesta de la autoridad, ahí están los detenidos, aquí no hay impunidad, quien quiera cometer delitos en Juárez va a encontrar esta respuesta…ahí tenemos tres detenidos”, enfatizó el jefe policiaco.El Ministerio Público continuaba integrando la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia para posteriormente imputarlos ante el juez de Control.El secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz Morales, ayer compartió con la Policía Ministerial Investigadora los datos obtenidos tras el arresto de los tres implicados.Tras analizar la información obtenida a través de los testimonios de los ofendidos y las breves declaraciones de los presuntos ladrones, consideró que este hecho no hay una relación directa de la delincuencia organizada.“Los detenidos no se identificaron con ningún grupo delictivo de los que opera en la zona y fue un proceder (de los ladrones) poco usual”, dijo el jefe policiaco que no descartó que existan más implicados en este hecho, sin embargo, eso le corresponderá investigar al Ministerio Público.Lo que sí es competencia de la SSPM, precisó, es la prevención del delito y en esta tarea debe haber una participación de las empresas, los empleados y los policías.“Ya hablé con el gerente general y le expuse la importancia de modificar los mecanismos de venta para evitar otro incidente similar y espero lo consideren”, dijo Muñoz Morales.Los primeros testimonios recabados en el lugar refieren que un hombre se hizo pasar por cliente en la agencia ubicada en las avenidas Plutarco Elías Calles y Paseo Triunfo de la República.El supuesto comprador expresó a los ejecutivos de cuenta que estaba interesado en comprar un auto y como físicamente no había el color del vehículo que deseaba, le ofrecieron trasladarlo al sitio donde están los autos de la agencia.Al menos uno de los empleados se llevó las llaves de varias unidades estacionadas en el predio ubicado en José Borunda, casi esquina con Adolfo López Mateos.Muñoz dijo que al llegar el supuesto cliente detrás de él llegaron cuatro hombres más armados con pistolas.Después de amenazar a los empleados se apoderaron de las cuatro camionetas de lujo.“Fueron los empleados los que llevaron a los supuestos clientes a mostrar los vehículos en la bodega y se llevó todas las llaves de las unidades… así se cometió el robo”, explicó el secretario.Dijo que a pesar de que los empleados aseguraron haber sido sometidos con armas de fuego los agentes preventivos no localizaron armamento.“Mi percepción particular es que se debe investigar también al personal porque hay varias situaciones extrañas, ya recomendé que modifiquen sus mecanismos de ventas”, agregó.Ayer los representantes legales de la agencia tramitaban la devolución de los cuatro vehículos asegurados, en tanto el Ministerio Público investigaba a los tres detenidos, quienes cuentan con antecedentes penales.Los hombres viajaban en caravana y fueron detectados por las cámaras en la calle Rancho Anapra y les dieron alcance en el cruce con Merluza. Al ser detectados, los conductores bajaron de las unidades para tratar de huir a pie.Mientras que la cuarta camioneta hurtada fue abandonada entre las calles Santiago y Zacatenco de la colonia Ampliación Fronteriza, también al norponiente de la ciudad.Supuestamente el robo fue planeado por otra persona y los conductores pretendían sacar las camionetas de la ciudad por Anapra, por lo que esperaban instrucciones.Durante la tarde del jueves se observó que el predio de donde fueron sustraídas las unidades carece de vigilancia; en el acceso principal permanecía un hombre dentro de la caseta de seguridad. La propiedad sólo es protegida por una malla ciclónica.El archivo periodístico establece que fue en julio del 2008 cuando militares aseguraron a Ricardo Puebla Orona junto con dos hombres más por ser sospechosos de comercializar droga y por posesión de un arma de fuego, por lo que se abrió la averiguación previa PGR/CHIH/JUA/906/2008V.El sábado 5 de mayo del 2012 Sábado 5 de mayo de 2012 fue detenido junto a Álvaro Vargas Álvarez “El Varo”, por presunta extorsión y aunque ambos eran candidatos a la prisión vitalicia por errores en la investigación lograron su libertad.En el caso de Samuel Sánchez Aragón, los soldados que participaban en la Operación Conjunta Chihuahua lo arrestaron en abril del 2008 en posesión de droga con fines de comercializarla y de armas de fuego, según la averiguación previa AP/PGR/CHIH/CDJUA-VI/277/2008.El domingo 6 de diciembre del 2015 fue detenido por agentes de la Policía Estatal por posesión de seis envoltorios de mariguana, que dijo vendía a 50 pesos cada una y un arma de fuego que utilizaba para su protección.