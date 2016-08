Confronta aumento de horario en kínder

Cargando

El aumento de una hora a las clases en nivel preescolar propuesto y gestionado ya aquí por la Secretaría de Educación Pública (SEP), desató el rechazo e inconformidad de los maestros.Las autoridades argumentan que la extensión del horario ayudará a que los menores lleguen mejor preparados y más estimulados a la primaria.En tanto que docentes aseguraron que los niños no aprenderán más por durar más horas en la escuela, pero que a las plantillas de maestros sí les afectará considerablemente.“La Secretaría piensa que por darnos una hora más de clases al dia, los niños van a aprender más y no entienden que nosotros somos formativos, tratamos las cualidades y aptitudes de los menores”, expresó María del Refugio Zúñiga, directora del Jardín de Niños Henry Wuallon.Aurelio Nuño Mayer, titular de la SEP, presentó la disposición a nivel nacional y en este momento se gestiona a nivel local y estatal. Para ello se someterá a consulta con los directores de los planteles y padres de familia, se informó.La docente María del Refugio explicó que hasta hoy el horario en el nivel preescolar en escuelas públicas es de 9:00 de la mañana a las 12:00 del medio día, pero que las propuestas son de 8:30 de la mañana a las 12:30 de la tarde o de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde.Agregó que de acuerdo al planteamiento que les hicieron llegar a las escuelas, en la consulta se tomará en cuenta la condición del plantel, el área en donde se ubica y el número de estudiantes y maestros con que cuenta la institución.La maestra indicó que actualmente durante la hora y media que se quedan sin los alumnos, ellos preparan nuevas actividades, lúdicas, principalmente.“Nosotros no evaluamos con 10 o con un ocho, nosotros evaluamos día con día a cada uno de nuestros pequeños y en base a ello podemos implementar nuevos proyectos educativos”, señaló.Otra maestra que pidió no ser identificada como ‘Mary’ por temor a represalias, coincidió en que el aprendizaje de los menores no se mide con las horas de clase.Consideró que la medida más que ayudar a los menores y quizá a sus padres al tenerlos más tiempo en la escuela, perjudicará los tiempos que los docentes usan para preparar las clases y las actividades.De acuerdo con el documento de la SEP, la evidencia disponible sugiere que una ampliación de la jornada escolar en el caso de México ha tenido efectos positivos significativos en matemáticas y español, medidos con Enlace y Planea, con más efectos en escuelas marginadas (prácticamente el doble).En el caso de otras experiencias en el mundo también se han encontrado efectos positivos en lengua y matemáticas, reducción de la deserción, tasas de graduación, aprobación, pruebas cognitivas y empleabilidad de las mujeres.Ayer se buscó la versión de Silvia Azucena Guaderrama Miramontes, coordinadora de preescolar de la Secretaría de Educación aquí, pero hasta el cierre de esta edición no respondió.En este ciclo escolar se tienen contabilizados 38 mil infantes en el nivel preescolar de los que 16 mil 478 son de nuevo ingreso, de acuerdo con cifras oficiales.La ciudad tiene 339 planteles entre públicos y privados en diversos puntos de la mancha urbana, se indica. (Maricela Morones/El Diario)

